Боррель предложил ЕС общие закупки оружия для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины

ЦАМТО, 14 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза осуществлять совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины, передает "РИА Новости".

"Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример – это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки служат интересам безопасности и обороны Евросоюза", – написал Ж.Боррель в своем блоге.