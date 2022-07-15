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ЦАМТО

Боррель предложил ЕС общие закупки оружия для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / John Thys, Pool via AP

ЦАМТО, 14 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза осуществлять совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины, передает "РИА Новости".

"Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример – это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки служат интересам безопасности и обороны Евросоюза", – написал Ж.Боррель в своем блоге.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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