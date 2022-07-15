Глава форума БРИКС: Еще три страны выразили намерение стать членами объединения

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Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Саудовская Аравия, Египет и Турция намерены стать членами международной организации. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. Ранее заявки на вступление в БРИКС уже подали Иран и Аргентина.

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире

— рассказала Пурнима Ананд в беседе с корреспондентами «Известий».

Глава БРИКС выразила уверенность, что вступление новых членов произойдет достаточно быстро, хотя и не будет единомоментным. Соответствующее решение может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в ЮАР в 2023 году.

Ананд считает, что расширение БРИКС — это закономерный и естественный процесс формирования многополярного мира, который ускорился после начала российской спецоперации на Украине. При этом главная задача союза остается прежней: усиление экономических связей, обмен ресурсами, создание авиационных, торговых и финансовых маршрутов для новых мировых реалий.

В настоящее время совокупный ВВП четырех стран-участниц объединения — России, Китая, Индии и Южной Африки — составляет $24,4 трлн. С приходом новых членов в БРИКС усилится прежде всего его экономическое влияние, а общий ВВП стран-участниц в этом случае может превысить $27 трлн.

Как сообщил замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует появление новых членов содружества и расширение БРИКС. Сейчас действующим членам организации предстоит разработать критерии вступления пятерки стран и приступить к обсуждению условий принятия на основе консенсуса. Как считает Князев, говорить о возможных сроках присоединения к БРИКС даже Аргентины и Ирана, которые уже подали заявки, было бы некорректно.

Эксперты считают, что расширение БРИКС усилит его международное политическое и экономическое влияние, а также ускорит интеграционные процессы между странами-участницами. При этом подчеркивается, что критерии для отбора новых членов должны быть взвешенными и соответствовать целям развития объединения. Так, турецкий политолог Керим Хас считает, что в ближайшей перспективе Стамбул точно не сможет пополнить ряды БРИКС из-за кризиса в экономике страны.

Другими словами, БРИКС не должен уподобляться тому же Евросоюзу, который уже принял в виде балласта несколько экономически слабых стран Восточной Европы, а сейчас выдал статусы кандидатов на вступление маргинальной Украине и Молдавии. С другой стороны, подавшие заявки на присоединение к организации страны являются региональными лидерами, их участие в объединении как минимум расширит влияние БРИКС среди развивающихся стран.