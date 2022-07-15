Названы сроки поступления в войска нового комплекса управления ПВО «Магистр-СВ»

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Новейший комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" поступил в серийное производство, об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

Первая партия комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" поступит в войска в следующем году, ближе к его окончанию. В настоящее время комплекс завершил государственные испытания, запущено серийное производство. Разработкой и производством "Магистра-СВ" занимается пензенское НПП "Рубин".

Ведется серийное производство машин. В конце 2023 года планируем передать заказчику первую партию

- приводит ТАСС слова генерального директора НПП "Рубин" Андрея Тарасова.

О том, что комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" завершил государственные испытания и принят на снабжение российской армии, сообщалось еще весной прошлого года. Тогда же в "Росэлектронике" заявили о запуске его в серию.

"Магистр-СВ" предназначен для ведения разведки воздушного пространства и координации действий зенитных комплексов, он разработан на базе комплекса автоматизации средств ПВО "Барнаул-Т" с учетом его применения и может быть интегрирован в подсистему управления ПВО перспективных и стоящих на вооружении зенитных комплексов. Комплекс оборудован оптико-электронной станцией, которая может обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели, а также координировать работу зенитных комплексов. Для него специально была создана база данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

В состав унифицированного модуля входят: оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки.