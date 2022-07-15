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Военное обозрение

Киев не в полной мере удовлетворён дальностью поражения ракет американских РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине не удовлетворены дальностью поражения ракет поставленных американцами РСЗО HIMARS, в Киеве призвали Вашингтон к поставкам более дальнобойных боеприпасов, способных поражать цели на дальности свыше 150 км. Об этом заявили в Верховной Раде.

Украина нашла способ бороться с российской армией, для этого ей необходимо как можно больше систем реактивного огня иностранного производства, боеприпасов к ним и дальнобойных ракет, способных поражать цели не только в тактической глубине обороны, но и за ней. В общем, Киеву срочно нужны боеприпасы повышенной дальности к РСЗО HIMARS, и, судя по словам представителя Верховной Рады Украины, Зеленский и компания уже потребовали от Вашингтона их поставок.

На всех уровнях наше государство, власть ведут переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам большей дальности ракет к HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине

- заявил депутат Верховной рады Вениславский.

В Киеве делают ставку на иностранные РСЗО, сообщают украинские источники, при этом на вооружении ВСУ на начало российской специальной военной операции стояло до 80 установок реактивного огня "Смерч" с дальностью поражения 120 км. Даже учитывая потери техники, на сегодняшний день у Киева больше советских РСЗО, чем поставленных Западом. Да и проблем с боеприпасами таких нет.

Сейчас Киев специально раскручивает тему HIMARS, заявляя, что абсолютно все удары по территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей наносятся из американских РСЗО. Делается это для поднятия духа ВСУ, с целью показать, что западное оружие помогает "победить" Россию. Метод не новый, до этого в качестве "вундерваффе" выступали турецкие "Байрактары" и американские гаубицы M-777, о которых теперь и не вспоминают.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
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