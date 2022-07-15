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Военное обозрение

Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Вооружённые силы Украины продемонстрировали применение реактивных систем залпового огня «Вампир» чешского производства. Некоторое время назад несколько таких РСЗО были поставлены чешскими спонсорами киевского режима. По некоторым данным, до границы они были перевезены железнодорожным транспортом, а оттуда – своим ходом в одну из воинских частей.

Пусковая установка RM-70 Vampire 4D располагается на 4-осной модификации шасси Tatra-815.

На кадрах можно видеть, как РСЗО RM-70 Vampire 4D украинские военные загнали на сельскохозяйственные угодья, откуда и был открыт огонь. Если в таких случаях от собственной стрельбы загорается поле с зерновыми, то у ВСУ есть «объяснение» - заявят, что это «российские оккупанты сознательно бьют по пшенице, чтобы вызвать глобальный голод». С такими нелепыми обвинения в адрес России украинская сторона выступала неоднократно.

О точном количестве РСЗО «Вампир» чешского производства, поставленных на Украину, на данный момент не сообщается. По некоторым данным, их от 12 до 28 единиц. Причём ВСУ используют это вооружение на разных направлениях в одиночном варианте, не создавая полноценных реактивных батарей.

По сути, чешский (чехословацкий) «Вампир» - аналог советской РСЗО «Град». Калибр - 122 мм. Количество направляющих - 40. Общее время залпа составляет около 20 с. В «расширенных модификациях» RM-70 Vampire 4D имеется дополнительное вооружение - в виде пулемёта, который может быть использован во время движения установки к месту пуска реактивных снарядов.

Ведение огня ВСУ:

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
РПГ-29 Вампир
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