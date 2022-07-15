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Военное обозрение

ВВС США отчитались об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США отчитались об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Как уточнили в пресс-службе Пентагона, проведенный пуск ракеты завершает один из этапов испытаний.

ВВС США провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, ставшее уже 12-м лётным по счету и третьим с фактическим пуском ракеты. До этого девять испытаний были признаны неудачными. Из подробностей испытания известно, что, как и в предыдущих попытках ракета была закреплена под крылом стратегического бомбардировщика B-52H, тестировалась работа ускорителя. Подчеркивается, что испытания признаны успешными, на этом этап тестирования работы ускорителя завершен, в дальнейшем планируются комплексные испытания ракеты, которые начнутся уже в этом году.

ВВС провели очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты неподалеку от побережья Южной Калифорнии (...) Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, были реализованы первичная и вторичная задачи (...) мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году

- говорится в сообщении.

Предыдущее успешное испытание AGM-183A ARRW было проведено в мае этого года, тогда сообщалось о достижении ракетой скорости "превышающей скорость звука в пять раз".

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
ГЗЛА
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