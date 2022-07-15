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Известия.ru

«Известия» показали боевую работу вертолетов Ка-52 в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 14 июля представил кадры работы боевых вертолетов Ка-52 во время спецоперации по защите Донбасса.


Экипажи вертолетов выполняют задачи по сопровождению колонн, других вертолетов, а также нанесению ударов по позициям боевиков. Летчики отмечают высокую надежность Ка-52, а также бортовой компас обороны вертолета, позволяющий отразить ракеты, используемые против российских экипажей.

Пока вертолеты выполняют боевые задачи в воздухе, их прикрывают переносные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», с помощью которых российские военные контролируют воздушную обстановку. «Панцири» способны наносить удары на расстоянии до 4 км и при этом поражать одновременно четыре разные цели.

«Прикрываем аэродром. Цели низколетящие. Обнаружить баллистические цели. Это беспилотники, вертолеты, самолеты, баллистические ракеты. Всё происходит за 10 секунд — от обнаружения до поражения», — рассказал начальник расчета ПЗРК «Панцирь» Дмитрий.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов 14 июля показал работу военнослужащих железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Военнослужащие занимались разведкой дорожного полотна, обезвреживанием взрывных устройств, оставленных боевиками, и оценкой ущерба, нанесенного железным дорогам.


На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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