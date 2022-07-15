Представитель офиса Зеленского заявил, что пока с контрнаступлением ВСУ есть проблемы

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В ходе пресс-конференции у президента Украины поинтересовались относительно заявления министра обороны Алексея Резникова о приказе «по освобождению юга Украины». Напомним, что на днях Резников заявил о получении такого приказа от верховного главнокомандующего ВСУ – Владимира Зеленского. Глава киевского режима прямо отвечать на этот вопрос не стал, заявив, что «освобождать ВСУ будут всю территорию Украины». Для этого, как отметил Зеленский, нужно контрнаступление.

Теперь журналисты пытаются выяснить, на каком направлении это контрнаступление планируется или же оно уже идёт… Ведь ранее украинские власти заявляли, что Херсон будет взят якобы «со дня на день».

Представитель офиса Зеленского, небезызвестный Арестович, про которого уже на самой Украине ходят анекдоты, заявляет, что пока с контрнаступлением ВСУ есть проблемы.

По заявлению советника в офисе главы киевского режима, «российская армия превосходит украинскую по двум параметрам».

Арестович:

Они превосходят нас по артиллерии и по количеству пехоты, которая посажена на бронетехнику.

Также Арестович добавил, что Украине не хватает мобильных установок ПВО и боевых бронемашин.

И вот как только всё это в украинском арсенале появится, украинская армия сразу же перейдёт в контрнаступление…

По словам Арестовича, «как только после поставок необходимых вооружений замкнётся контур, мы (ВСУ) будем готовы к контрнаступлению». Какой именно контур должен замкнуться, Арестович не уточнил.

Напомним, что ранее этот же человек анонсировал «контрнаступление» на март, апрель, май. Потом были «июнь и июль». На данный момент прогнозы сдвинуты на август… В августе, как говорят на самой Украине, у Арестовича возникнут новые условия и будут оглашены новые сроки.