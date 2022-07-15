«Известия» показали работу железнодорожных войск России в ЛНР

Российские военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР) приступили к оценке повреждений разрушенного украинскими боевиками железнодорожного моста. Как рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов 14 июля, военные специалисты выясняют, будет ли мост пригоден для использования в дальнейшем.

На кадрах видно, как российские военные обследуют железнодорожное полотно на наличие взрывных устройств и повреждений. После того, как они находят оставленные боевиками мины, выносят их за пределы дороги и подрывают.

После этого начинаются работы по оценке ущерба, нанесенного диверсантами. Российские военные проводят визуальный осмотр поврежденных участков, данные по которым передаются в штаб, где принимают решения о восстановлении тех или иных участков. Затем поврежденные участки демонтируют и заменяют деформированные конструкции новыми.

«Разрушенный железнодорожный мост имеет конструкцию железобетонных пролетных строений, которые в дальнейшем использованию не подлежат. Они будут демонтированы и применены пакетно-пролетные строения, изготовленные силами железнодорожных войск. После демонтажа будут установлены четыре металлические балки, на которые будут смонтированы пути для пропуска состава», — рассказал один из инженеров технической разведки.

Чтобы разрушить мост украинские боевики один фугас заложили под рельсы, другой под опору. В результате взрыва конструкцию разворотило, также была повреждена электросеть, из-за чего два поселка остались без электричества.

Во время спецоперации по защите Донбасса железнодорожники ЦВО восстановили и разминировали более 100 км железных дорог и три моста на освобожденных территориях ЛНР. Только за последнюю неделю они нашли и деактивировали 150 противотанковых мин.

13 июля Минобороны РФ представило кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) во время спецоперации по защите Донбасса. Расчеты работали по замаскированным позициям украинских боевиков с применением тактики «карусели», обеспечившей непрерывность обстрела и максимальный урон противнику.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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