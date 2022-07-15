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Вестник Мордовии

В Подмосковном парке "Патриот" можно будет увидеть трофейный Т-72АМТ

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Многотонная боевая машина в совершенно исправном состоянии была захвачена в районе Киева. Кстати, и выпускалась она на бронетанковом ремонтном заводе, находившемся в украинской столице. Правда, российские ВКС вывели из строя это предприятие, и возможность продолжать модернизацию имевшихся Т-72 утрачена.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", Т-72АМТ стали поступать в подразделения ВСУ всего два года назад и за это время успели доработать лишь 47 машин, часть из которых уже утрачена.

Первоначально такие танки предполагалось поставлять на экспорт, но никто не захотел приобретать достаточно посредственную машину за пару миллионов долларов поэтому основным заказчиком выступило военное ведомство киевского режима.

Несмотря то, что производители напичкали "семьдесят вторые " американской и турецкой электроникой, на тепловизоры, являющиеся обязательным атрибутом всех новых танков, денег почему-то не хватило. Скорей всего, как это бывает на Украине, их просто украли.

Кроме Т-72АМТ в подмосковном парке "Патриот" будет демонстрироваться и другая трофейная техника, в том числе западного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-72
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