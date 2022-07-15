Войти
bmpd.livejournal.com

Для ВМФ России разрабатывается баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением

455
0
0

Как сообщило 12 июля 2022 года информационное агентство ТАСС, Россия разрабатывает новую "убийцу авианосцев" - баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

Подвижные пусковые установки китайских противокорабельных баллистических ракет DF-21D на военном параде в Пекине, 02.09.2015 (с) Andy Wong / AP

"Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь - авианосцев", - сказал один из них.

Другой источник сообщил, что эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам "Змеевик" напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") не стали комментировать ТАСС эту информацию.

На этом предприятии были разработаны и производятся гиперзвуковые изделия "Циркон" (противокорабельная ракета для надводных кораблей и подводных лодок), боевое оснащение "Авангард" для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и "Сармат", береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс" (экспортная модификация - "Яхонт").

В марте заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщил, что предприятие также обладает большим заделом по авиационной версии ракеты "Циркон". По его словам, "Циркон" изначально разрабатывался и в морском, и в авиационном вариантах, а "заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
DF-21
DF-26
Бастион
РС-18
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
15.07.2022
Достать авианосец в любой точке: что может представлять из себя новая ракета "Змеевик"
17.10.2019
Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
23.09.2019
Дальше, быстрее, эффективнее и точнее
21.06.2017
Искусство видеть цель
28.04.2016
Изделие 4202 прорывает американскую ПРО
03.07.2015
The Washington Free Beacon: Россия в феврале испытала гиперзвуковой летательный аппарат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 11:13
  • 29170
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.07 11:02
  • 1
ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М777
  • 15.07 10:08
  • 3
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 15.07 09:05
  • 24
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 15.07 08:40
  • 7
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 15.07 08:35
  • 1
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 15.07 08:05
  • 20
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 15.07 00:58
  • 1
МИД РФ: соглашение с Украиной должно фиксировать ее нейтральный статус, признание Киевом статуса Крыма, ДНР, ЛНР
  • 15.07 00:50
  • 6
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 23:10
  • 7
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 22:39
  • 52
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России