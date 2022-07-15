Для ВМФ России разрабатывается баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением

Как сообщило 12 июля 2022 года информационное агентство ТАСС, Россия разрабатывает новую "убийцу авианосцев" - баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

Подвижные пусковые установки китайских противокорабельных баллистических ракет DF-21D на военном параде в Пекине, 02.09.2015 (с) Andy Wong / AP

"Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь - авианосцев", - сказал один из них.

Другой источник сообщил, что эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам "Змеевик" напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") не стали комментировать ТАСС эту информацию.

На этом предприятии были разработаны и производятся гиперзвуковые изделия "Циркон" (противокорабельная ракета для надводных кораблей и подводных лодок), боевое оснащение "Авангард" для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и "Сармат", береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс" (экспортная модификация - "Яхонт").

В марте заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщил, что предприятие также обладает большим заделом по авиационной версии ракеты "Циркон". По его словам, "Циркон" изначально разрабатывался и в морском, и в авиационном вариантах, а "заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты"