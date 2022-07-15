США запустили несколько малых секретных военных спутников

Как сообщил американский ресурс "Breaking Defense" в материале Teresa Hitchens "Newest sats launched by DoD include jammer-evading, classified payloads" ("Новейшие спутники, запущенные министерством обороны США, включают секретную полезную нагрузку, позволяющую избегать помех"), 2 июля 2022 года ракета-носитель воздушного старта LauncherOne компании Virgin Orbit вывела на низкую околоземную орбиту семь малых экспериментальных военных спутников с перспективными секретными полезными нагрузками в рамках программы космических испытаний министерства обороны США.

Взлет космического авиационного пускового комплекса LauncherOne компании Virgin Orbit, включающего самолет-носитель Boeing 747-400 под названием Cosmic Girl с ракетой-носителем воздушного старта. В ходе данного запуска (пятого для LauncherOne) на низкую околоземную орбиту было выведено семь малых спутников, большинство из которых являлись секретными военными спутниками в интересах министерства обороны США. Мохаве (Калифорния), 02.07.2022 (с) Virgin Orbit / Dae Dae

Среди семи экспериментальных спутников, запущенных на прошлой неделе компанией Virgin Orbit для программы космических испытаний Пентагона, есть "когнитивная" радиочастотная система, созданная Исследовательской лабораторией ВВС США (Air Force Research Laboratory - AFRL), предназначенная для обеспечения защищенной от помех высокоскоростной спутниковой связи в условиях интенсивного действия РЭБ.

Экспериментальный CubeSat, названный Recurve, использует искусственный интеллект/машинное обучение для автономных решений о направлениях передачи данных через большие группировки взаимосвязанных спутников на низкой околоземной орбите, называемые "ячеистыми сетями" ("mesh networks"), чтобы обеспечить передачу нужной информации нуждающемуся в ней потребителю в нужное время в нужном месте, согласно пресс-релизу AFRL от 6 июля.

"Recurve приближает нас к повсеместным коммуникационным сетям, в том числе за пределами прямой видимости, чтобы гарантировать, что наши военнослужащие получают необходимую им информацию быстро и надежно", - заявил подполковник Дэвид Джонсон, руководитель подразделения комплексных экспериментов и испытаний Управления космических аппаратов AFRL.

Recurve был разработан и построен Управлением космических аппаратов AFRL полностью собственными силами, говорится в сообщении.

Когнитивные радиочастотные системы, по сути, могут перенастраивать сами себя, определяя, какие диапазоны радиочастотного спектра наиболее доступны (то есть свободны от шумов, вызванных погодными условиями и/или вражескими помехами), и быстро переключаться на другие диапазоны частот, чтобы обеспечить бесперебойную передачу. Таким образом, эта технология может обеспечить дополнительный уровень отказоустойчивости по сравнению с уже обеспечиваемым ячеистыми сетями, которые уже имеют то преимущество, что могут напрямую подключаться к как можно большему количеству других узлов в космосе, в воздухе и на земле и работать совместно, обеспечивая маршрутизирование данных к пользователям и от них, не завися от какого-либо одного спутника.

Эта возможность будет иметь решающее значение для различных спутниковых группировок, планируемых к развертыванию на низких околоземных орбитах, разрабатываемых Агентством по развитию космического пространства (Space Development Agency - SDA) министерства обороны США, таких как группировка спутников-ретрансляторов данных, которая должна служить основой потенциала перспективной системы многосредного командования и управления (Joint All Domain Command and Control - JADC2) Пентагона.

Этот спутник AFRL и другие шесть полезных нагрузок, доставленных на орбиту 2 июля во время запуска компанией Virgin Orbit под кодовым названием Straight Up, были предоставлены в рамках программы космических испытаний (Space Test Program)

Пентагона, которая, по сути, является совместной для экспериментальных космических запусков министерства обороны США и НАСА. Virgin Orbit использует модифицированный реактивный лайнер Boeing 747 под названием Cosmic Girl для своей ракетной системы LauncherOne для запуска космических аппаратов на низкие околоземные орбиты.

Сам запуск был обеспечен Космическими силами США в рамках программы запуска ракетных систем (Rocket Systems Launch Program), по которой производится закупка услуг по запуску у малых и средних поставщиков. Запуск 2 июля включал еще три полезных нагрузки, связанных с национальной безопасностью.

Во-первых, это Gunsmoke-L, который представляет собой секретный эксперимент в рамках проекта армии США по прототипированию тактического космического слоя (Tactical Space Layer), которым руководит Командование космической и противоракетной обороны армии (SMDC). Армия США с 2018 года разработала и запустила целую серию спутников Gunsmoke с немного отличающимися, но крайне расплывчато и иногда взаимоповторяющеся описанными задачами. Эксперимент Gunsmoke-L, запущенный 2 июля, включал два небольших спутника формата CubeSat 6U, созданных Dynetics, которые армией характеризуются как "тактические космические вспомогательные аппараты", но, скорее всего, они используются для испытаний возможностей радиочастотной геолокации, которая должна позволить войскам действовать в глубине вражеской территории, где будут отсутствовать сигналы GPS.

Еще один аппарат Slingshot-1, представляет собой спутник CubeSat формата 12U от Aerospace Corporation, предназначенный для ускорения "разработки модульных и автономных технологий за счет использования потенциала открытых стандартов и непатентованных интерфейсов для упрощения и ускорения разработки и интеграции полезной нагрузки", согласно пресс-релизу от 2 июля. Примечательно, что этот CubeSat несет 19 крошечных полезных нагрузок, 16 из которых были построены Aerospace - финансируемым из федерального бюджета центром исследований и разработок (FFRDC), а не оборонным подрядчиком. Среди полезной нагрузки разработки Aerospace: "реконфигурируемая система управления ориентацией в пространстве Vertigo, которая позволяет спутникам находить цели на Земле; Blinker, транспондер GPS для управления космическим движением; HyPer, ускорительный двигатель на перекиси водорода, обеспечивающий высокую производительность для малых спутников; и LaserComm, система лазерной связи следующего поколения "космос-земля", - говорится в релизе.

Наконец,аппарат Modular Intelligence, Surveillance and Reconnaissance B (MISR-B) является засекреченной работой неуказанного правительственного агентства. Разработка и закупка разведывательных спутников традиционно входила в компетенцию Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office - NRO), но в течение последнего года или около того Космические силы США выступали за то, чтобы взять на себя приобретение разведывательных космических аппаратов, предназначенных для того, что они называют "тактической разведкой", и предназначенных для оперативного предоставления полевым командирам разведывательных спутниковых изображений.