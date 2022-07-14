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Газета.ru

«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»

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Источник изображения: Dondi Tawatao/Getty Images

Почему украинская армия использует HIMARS в тандеме с «Ураганами»

ВСУ начинают применять систему HIMARS. Именно из этих систем в ночь на 13 июля был нанесен удар по Луганску, а ранее был обстрелян город Новая Каховка в Херсонской области. Какую тактику используют украинские военные при использовании HIMARS и как можно противостоять этой системе - в материале «Газеты.Ru».

По данным из открытых источников, США успели поставить Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси HIMARS. Ожидается поставка еще четырех таких установок. При этом Минобороны РФ отмечает, что две установки HIMARS уже уничтожены.

М142 HIMARS, который поставили Украине, является универсальной пусковой установкой, которая может нести либо шесть реактивных снарядов калибра 240-мм (используется и 227-мм снаряд с уменьшенной дальностью стрельбы), либо одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Снаряды РСЗО, как управляемые, так и неуправляемые, обладают дальностью стрельбы до 45 км, а в варианте реактивного снаряда GMLRS M30 - до 70 км.

«Тонкость заключается в том, что HIMARS может оснащаться тактическими ракетами. Их шесть модификаций, они имеют различную дальность стрельбы - от 140 до 300 км», - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Валерий Попов. Однако официально о поставках ATACMS Block 1A пока не сообщалось, подчеркнул генерал.

Примечательно, что американский президент Джо Байден первоначально публично сомневался в необходимости поставок ВСУ «дальнобойного оружия», понимая, что его даже гипотетическое применение по территории России может привести к эскалации конфликта, который коснется напрямую стран НАТО в Европе.

Но в итоге США все-таки решили передать Украине HIMARS. «Эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинские территории и не будут применяться для ударов по целям на территории России», - заявили в Белом доме.

Об этом же говорил президент Владимир Зеленский, утверждая, что не собирается «переносить войну в Россию». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве «не доверяют словам президента Украины».

«ВСУ сейчас используют следующую тактику - огонь открывают в ночное время. Украинские военные маскируют свои средства огневого поражения большой дальности и выводят их на боевые позиции на короткое время, осуществляют обстрел и тут же стараются уйти безнаказанно. Не всегда это у них получается, но «летучие батареи» достигают порой своего эффекта», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Геннадий Алехин.

Эксперт отметил, что особенность обстрелов заключается еще и в том, что украинская армия часто ведет огонь по незащищенным объектам, где нет средств ПРО и ПВО российской армии.

«Сам по себе американский ракетный комплекс HIMARS достаточно уязвим для средств ПРО. У него дозвуковая скорость, достаточно низкая маневренность», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский.

При этом ВСУ, подчеркнул эксперт, стали использовать комбинированный вариант применения американских ракет: вначале пускают снаряды советских реактивных систем «Ураган», а вслед за ними используют HIMARS.

«Расчет на отвлечение внимания и распыление зенитных систем. Иногда это срабатывает. Они, например, дают одновременный залп из HIMARS и старой системы «Ураган». В итоге некоторое количество зенитных ракет российских систем ПРО расходуется на перехват снарядов «Урагана», в то время как часть снарядов системы HIMARS достигает своих целей», - добавил Джерелиевский.

Первый опыт боевого применения систем M142 HIMARS состоялся в 2010 году в Афганистане и был не совсем успешным - две ракеты попали в дома мирных жителей, после чего использование системы на время было приостановлено. Частично они «реабилитировали» себя в Сирии, нанеся точечный удар по батальонной группе правительственных сирийских войск.

«Российская армия, столкнувшись с новым видом вооружений, появившихся у Украины, применяет меры противодействия. Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это реактивная система «Торнадо-С».

Дальность РСЗО «Торнадо-С» составляет 120-140 км. Это позволяет наносить удары по огневым позициям HIMARS без входа в радиус поражения последних. Еще одна из особенностей противодействия системам HIMARS на Украине - уничтожение складов с боеприпасами к ним.

Этим и обусловлено то обстоятельство, что эти РСЗО пока используются украинской армией достаточно редко», - считает член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.


Виктор Сокирко

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
14.07.2022 01:45
Российская армия, столкнувшись с новым видом вооружений, появившихся у Украины, применяет меры противодействия. Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это реактивная система «Торнадо-С».

Этим и обусловлено то обстоятельство, что эти РСЗО пока используются украинской армией достаточно редко», - считает член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.
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Ещё наверное эксперт из серии рассказывающих, что Байрактар можно сбить из ружья.
Как эксперт себе представляет уничтожение движущийся цели из Торнадо-С.
Что бы поймать Химарсы, нужна оперативность, а для этого нужны ударные дроны постоянно патрулирующие прифронтовую зону, которых нет
+1
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№2
14.07.2022 03:58
Цитата, Alex454 сообщ. №1
Что бы поймать Химарсы, нужна оперативность, а для этого нужны ударные дроны постоянно патрулирующие прифронтовую зону, которых нет

Чтобы поймать Химарсы, нужна мощная спутниковая группировка над всей Украиной фиксирующая все пуски ракет, передвижение военной техники и авиации противника, работу РЛС и беспилотников.
Всё это откровенно "прос...ал" г-н рогозин, которого походу на пенсию отправляют....
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