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Военное обозрение

В качестве трофея к бойцам НМ ЛНР впервые попала американская гаубица M777

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Нашла своё подтверждение информация о том, что в качестве трофея к войскам Народной милиции ЛНР, участвующим в боевых действиях на Донбассе, попала американская гаубица M777. Это первая такого рода гаубица, «затрофеенная» бойцами республиканской Народной милиции.

Некоторое время назад информация о взятии M777 в качестве трофея появилась в медиаресурсах. Теперь её подтверждает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Сообщается о том, что командовал расчётом гаубицы M777 американский офицер. Это лишний раз подтверждает тот факт, что непосредственно украинских военных для эффективного использования натовской тяжёлой техники обучить не успели. Поэтому использование тяжёлых вооружений ведётся с участием офицеров стран НАТО, что в свою очередь говорит о прямом участии, например, армии США в вооружённом конфликте на Донбассе. Мало того, ситуация с M777 напрямую указывает на то, что под командованием американских офицеров наносятся удары по жилым кварталам городов Донбасса: Донецка, Луганска, Ясиноватой, Горловки и др.

Теперь трофейная гаубица может оказаться как на линии фронта после восстановления – уже со стороны войск ЛНР и ДНР (трофейных боеприпасов тоже хватает), так и в качестве предмета технико-конструкторского изучения – для того, чтобы сделать выводы по номенклатуре возможностей самих гаубиц M777 и мерам противодействия.

По последним сведениям, трофеем НМ ЛНР стала гаубица M777 без оборудования спутникового наведения. Трофей был получен после разгрома одной из позиций противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
M777
Проекты
NATO
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