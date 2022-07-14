Германия и Словения договорились ускорить отправку на Украину БМП М-80А

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Германия и Словения договорились ускорить процедуру кругового обмена, в результате которой на Украину отправятся словацкие боевые машины пехоты BVP M-80. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции глав государств.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о круговом обмене, в результате которого Словения получит бронемашины Boxer 8x8, Украина - словенские БМП BVP-80A. Что получит Германия не сообщается. На вопрос, почему Германия не отправляет на Украину современные немецкие бронемашины, а заменяет их устаревшими советского образца, Шольц сослался на обязательства страны перед странами Европы.

О поставке Киеву партии боевых машин М-80А югославского производства в Словении отчитались еще в 20-х числах июня, заявив, что поставили партию из 35 БМП, снятых с хранения. Как заявил министр обороны Словении Марьян Сарек, Словения исчерпала свои возможности по оказанию военной помощи, передав ВСУ все, что могла. По словам Сарека, на Украину были отправлены автоматы Калашникова, защитные каски, бронежилеты и 35 БМП М-80А, снятых с хранения.

Боевая машина пехоты М-80А была разработана в Югославии и принята на вооружение в 1982 году. Серийно производилась на предприятии ФАМОС в Храснице (Босния и Герцеговина) до 1991 года, всего было изготовлено около 900 единиц. Хотя М-80А сравнивают с советской БМП-1, она имеет оригинальную конструкцию и ближе к французской AMX-10P, от которой позаимствовала множество элементов. БМП имеет пять катков, тогда как советская БМП-1 шесть.

БМП M-80 оснащена одноместной башней, вооруженной одной 20-мм автоматической пушкой, одним спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет Sagger, установленными на правой стороне башни. Экипаж 3 человека.