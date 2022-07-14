Представлена первая серия научных снимков «Джеймса Уэбба»

Команда космической инфракрасной обсерватории «Джеймс Уэбб» представила первый набор научных данных, полученных обсерваторией. В него вошли снимки области звездообразования, планетарной туманности, компактной группы галактик, а также спектры атмосферы горячего сатурна и далеких галактик. Трансляция пресс-брифинга велась на Youtube.

«Джеймс Уэбб» после 25 лет разработки был запущен в космос в декабре прошлого года, а спустя месяц вышел на орбиту вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля. 11 июля 2022 года обсерватория официально начала научную программу, а уже вечером того же дня был опубликован первый научный снимок.

Снимок участка туманности Киля. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, and STScI

12 июля были опубликованы новые научные данные, полученные обсерваторией. Среди них есть три снимка:

Туманность Киля, которая является одной из самых крупных областей звездообразования в Млечном Пути и расположена в 7,6 тысячах световых годах от Солнца в созвездии Киля. Туманность содержит большое количество массивных звезд и рассеянных звездных скоплений, в том числе знаменитую двойную сверхтяжелую систему Эта Киля, окруженную туманностью Гомункул.

Туманность NGC 3132 «Южное кольцо». Это планетарная туманность, представляющая собой сброшенные внешние газовые оболочки звезды, похожей на Солнце. В центре туманности находится белый карлик, ее диаметр составляет почти половину светового года, а расположена туманность примерно в 2 тысячах световых лет от Солнца.

Компактная группа галактик Квинтет Стефана, открытая в 1877 году. Она находится на расстоянии около 290 миллионов световых лет от Солнца в созвездии Пегаса и состоит из четырех галактик. Пятая галактика находится гораздо ближе к Млечному Пути, а ее изображение лишь проецируется на группу для земного наблюдателя.

Снимок Квинтета Стефана. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, and STScI

Помимо снимков был опубликован трансмиссионный спектр атмосферы экзопланеты WASP-96b, которая относится к безоблачным горячим сатурнам и обращается вокруг солнцеподобной звезды в созвездии Феникс в 980 световых годах от Земли. Спектр получался во время прохождения планеты по диску своей звезды, в этот момент часть излучения звезды поглощается различными элементами в атмосфере планеты, что позволяет судить о составе атмосферы. Кроме того, ученые показали спектры галактик, существовавших в ранней Вселенной.

Спектр атмосферы WASP-96b. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, and STScI

Спектры галактик, существовавших в ранней Вселенной. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, and STScI

Обсерватория будет исследовать самые разные объекты во Вселенной в инфракрасном диапазоне волн, продолжая наблюдательные программы «Хаббла» и «Спитцера». Подробнее о задачах «Джеймса Уэбба» и его устройстве мы рассказывали в материале «Лети и смотри».

Александр Войтюк