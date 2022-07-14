Войти
ixbt.com

Правительство РФ хочет ускорить переход на отечественное ПО

721
0
0
Программное обеспечение
Программное обеспечение.
Источник изображения: ixbt.com

Для этого обещают дополнительное финансирование и не только

По поручению вице-премьера Дмитрий Чернышенко в Министерстве цифрового развития России собираются приступить к разработке механизмов по оценке перевода госструктур на отечественное ПО. В частности, это касается таких программ, как мессенджеры и системы видеоконференций. Отмечается, что российские чиновники до сих пор используют иностранные программы и не торопятся переходить на отечественные. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению властей для ускорения перехода нужно дополнительное финансирование. Методику планируют разработать до 15 августа, а до середины сентября чиновникам надо отчитаться о переходе на отечественное ПО. Затем такие отчёты будут сдаваться каждый месяц.

Помимо этого, в Минцифры планируют разработать методику оценки эффективности мер поддержки IT-сферы. Ведомство будет ежемесячно отчитываться об этом. Наконец, планируется создание центров компетенции по разработке и продвижению отечественного ПО.

В списке ПО, которые нужно заместить, есть мессенджер, система документооборота и сервис для проведения видеоконференций. А по словам председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в список входят также антивирусы, ОС, прикладное ПО и так далее.

Отметим, что, по данным представителей рынка, в основном ведомства субъектов РФ жалуются на нехватку бюджетных средств на переход на отечественное ПО, потому многие так и используют приложения от Microsoft. В целом же сейчас около 80% государственных организаций в процессе перехода на отечественное ПО, но полностью не перешла ни одна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
21.05.2021
Неоднозначный и гениальный Андрей Сахаров: от атомного "пирога" до предсказания интернета
23.03.2020
Всероссийскую конференцию по информбезопасности провели военные в технополисе "Эра"
10.10.2018
Фото американского легкого танка с 50-мм пушкой появилось в Сети
09.11.2016
В эфире ухо Москвы
05.08.2016
Украинские ракетостроители заявили о саботаже работы над новым ракетным комплексом
25.12.2015
Счетная палата начала проверку «Роснано»
18.07.2007
Сухопутные войска Индии объявили тендер на приобретение 100-200 мини-БЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 19:17
  • 16
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 18:08
  • 4
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 14.07 17:55
  • 5
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 17:18
  • 29152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 15:56
  • 22
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 14.07 15:41
  • 51
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России
  • 14.07 07:53
  • 3
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 14.07 07:45
  • 1
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 03:58
  • 2
«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»
  • 14.07 03:48
  • 1
Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях
  • 14.07 03:21
  • 3
Остров преткновения