Правительство РФ хочет ускорить переход на отечественное ПО

Для этого обещают дополнительное финансирование и не только

По поручению вице-премьера Дмитрий Чернышенко в Министерстве цифрового развития России собираются приступить к разработке механизмов по оценке перевода госструктур на отечественное ПО. В частности, это касается таких программ, как мессенджеры и системы видеоконференций. Отмечается, что российские чиновники до сих пор используют иностранные программы и не торопятся переходить на отечественные. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению властей для ускорения перехода нужно дополнительное финансирование. Методику планируют разработать до 15 августа, а до середины сентября чиновникам надо отчитаться о переходе на отечественное ПО. Затем такие отчёты будут сдаваться каждый месяц.

Помимо этого, в Минцифры планируют разработать методику оценки эффективности мер поддержки IT-сферы. Ведомство будет ежемесячно отчитываться об этом. Наконец, планируется создание центров компетенции по разработке и продвижению отечественного ПО.

В списке ПО, которые нужно заместить, есть мессенджер, система документооборота и сервис для проведения видеоконференций. А по словам председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в список входят также антивирусы, ОС, прикладное ПО и так далее.

Отметим, что, по данным представителей рынка, в основном ведомства субъектов РФ жалуются на нехватку бюджетных средств на переход на отечественное ПО, потому многие так и используют приложения от Microsoft. В целом же сейчас около 80% государственных организаций в процессе перехода на отечественное ПО, но полностью не перешла ни одна.