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Военное обозрение

Франция поставит Украине партию легкосборных мостов для замены разрушенных капитальных

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Источник изображения: topwar.ru

Франция поставит Украине партию легкосборных мостов для замены разрушенных капитальных. Как заявили в МИД Украины, французы готовы поставить Киеву 36 легкосборных конструкций.

По словам главы МИД Украины Кулебы, французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов. По его словам, эти конструкции будут устанавливать вместо "разрушенной оккупантами инфраструктуры". Причем некоторые мосты в Киеве намерены оставить на постоянной основе вместо строительства капитальных. Сроки поставки конструкций не сообщаются.

Вместе с французским правительством (...) мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе

- заявил он.

Пока французы заняты переговорами с Украиной о мостах, поляки решили помочь Киеву с беспилотниками и объявили очередной сбор. Как заявляется, у польских волонтеров имеется опыт сбора денег на беспилотники, ранее уже собирали на один "Байрактар" для ВСУ. Теперь принято решение собрать средства для закупки 20 дронов камикадзе польского производства Warmate в комплекте с наземной станцией управления.

Разработчиком и производителем дронов-камикадзе Warmate является польская WB Group. Дрон Warmate имеет боевой радиус 12 км, Warmate 2 Loitering Munition System - 20 км, Warmate TL - 30 км. Время нахождения в воздухе у базовой модели - 50 минут, у двух других - до 2-х часов. Крыло складывающееся, что позволяет запускать беспилотники из различных пусковых установок. В зависимости от задач может комплектоваться 4-мя типами боеголовок.

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Страны
Украина
Франция
Продукция
Warmate
Проекты
БПЛА
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