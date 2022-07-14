NI: Российский "Белгород" стал самой длинной подлодкой в мире

На вооружение ВМФ России поступила самая длинная в мире подводная лодка. При этом самая загадочная. Она несет единственную в своем роде торпеду с ядерным зарядом, предназначенную для ответных ударов в случае ядерной войны. И это ключевое средство сдерживания.

Так охарактеризовал новую российскую подлодку К-329 "Белгород" обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

Ссылаясь на пресс-релиз "Севмаша", автор отмечает, что корабль открывает новые возможности в проведении различных научных исследований и спасательных операций в самых удаленных районах Мирового океана.

Вместе с тем, считает Ларсон, "Белгород" служит платформой для ответного удара на случай ядерной войны. Для этого подлодка получила возможность нести подводные беспилотные аппараты "Посейдон".

- Это как оружие из фантастического фильма, но оно действительно находится на вооружении ВМФ России. Межконтинентальные торпеды - своего рода оружие возмездия - могут поразить практически любые цели на восточном побережье Соединенных Штатов, - пишет обозреватель.

Таким образом, заключает он, у России появилась новая возможность - наносить ядерные удары из глубин океана.

Тимур Алимов