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Российская газета

Танки Т-55 и БМП-1 модернизировали в Монголии

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Т-55.
Танк Т-55.
Источник изображения: rg.ru

В Монголии в тожественных мероприятиях, посвященных 101-й годовщине Народной революции 1921 года, была задействована тяжелая бронетехника. В настоящее время самыми современными танками в сухопутных войсках этого государства являются полсотни российских Т-72А.



Недавно их немного доработали, установив новые бортовые экраны и специальные решетки, повышающие противокумулятивную стойкость от боеприпасов ручных реактивных гранатометов.

Средние танки Т-55 эксплуатируются здесь с первой половины 60-х годов. Сейчас их около 300 единиц. Часть была модернизирована - как на "семьдесят вторых", у них появилась защита боковых проекций. В то же время усилили и верхние лобовые детали корпуса и башни.

По всей видимости, установленные там контейнеры имеют многослойную конструкцию, напоминающую ту, что применяется на отечественных Т-55М. Судя по всему, прицелы остались прежними.

В минувшем году был продемонстрирован российский Т-62М, получивший взамен старого прицела ТПН-1 тепловизионный 1ПН-96МТ-02. Он способен в ночных условиях обнаруживать объекты противника на расстоянии 2000 метров и, по всей видимости, без особых проблем его можно установить и на обычные Т-55. Такая мера значительно улучшила бы возможности ведения боевых действий в темное время суток.

В мотострелковых соединениях и частях Монголии также продолжают служить БМП-1. Такие боевые машины пехоты поставлялись Советским Союзом в начале 80-х годов. Из 400 в строю осталось чуть больше трех сотен.

Прошедшие апгрейд версии были представлены на параде. Лобовые и бортовые проекции у них усилены все теми же решетчатыми экранами. Защитные контейнеры смонтированы на башнях. Интересно, что над 73-мм орудиями 2А28 "Гром" видны направляющие для запуска противотанковых управляемых ракет "Малютка".

Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Продукция
2A28
9M14 Малютка
БМП-1
Т-55
Т-62
Т-72
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