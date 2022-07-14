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Интерфакс-АВН

Источник в МИД РФ назвал дезинформацией сообщения из Вашингтона о закупке Россией иранских ударных беспилотников

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве рассматривают заявления Вашингтона о закупке Россией иранских ударных беспилотников как целенаправленный вброс, приуроченный к ближневосточному турне президента США Джозефа Байдена, заявил в среду источник в МИД России.

"Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - заявил источник.

По его словам, "судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джозефа Байдена и должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере".

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