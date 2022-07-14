Главред Helsingin Sanomat: железный занавес разрывает отношения России с миром

Российская спецоперация на Украине оборвала контакты между людьми, на которых могло бы строиться взаимное доверие, пишет главный редактор Helsingin Sanomat. По его мнению, Запад — и даже НАТО — не враги России.

Антеро Мукка (Antero Mukka)

Страна, начавшая спецоперацию на Украине, усиливает хватку, и ее граждане сталкиваются все с большими сложностями. На прошлой неделе российская Дума приняла закон, в соответствии с которым вводится уголовная ответственность "за установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".

В худшем случае за действия, которые государство посчитает враждебными, можно будет получить тюремный срок до восьми лет.

Так Россия продолжает бороться с критикой ее военных действий на Украине. Конечно, под термин "сотрудничество на конфиденциальной основе" могут попасть самые разные виды взаимодействия с иностранцами. При необходимости у любой иностранной организации могут найти признаки "организации с антироссийскими намерениями".

Руководство Владимира Путина — произвол, прикрытый законами.

Россия вышла на путь террора. Россия хочет держать в страхе в первую очередь тех граждан, которые не поддерживают военные меры. Живущим за рубежом россиянам тоже хотят дать понять, на чьей стороне им следует быть.

В начале июля Финляндия сняла коронавирусные ограничения на восточной границе. Россия снимет ограничения следом — 15 июля. Пересечение границы, шопинг-поездки и встречи смогут происходить так же свободно, как до начала пандемии.

Однако ничто не будет так, как прежде. События, начавшиеся после 24 февраля, разорвали отношения, которые сформировались после распада СССР. Россия продолжит ограничивать въезд своих собственных граждан. Финны же по некоторым причинам не имеют большого желания отправляться в Россию. Похоже, до бума поездок в Петербург, поездок в родную Карелию и возобновления "топливного туризма" еще далеко.

Антироссийские санкции сказываются даже на базовых аспектах коммуникации. Поезда не ходят, самолеты не летают. Деньги не переводят, картами не расплатишься. На автобусе и на машине в Россию пока поехать нельзя — как и выехать из России.

Ситуация на восточной границе откатилась на несколько десятилетий назад. Тогда страна по соседству еще называлась Советским Союзом. Нынешний кризис может оказаться еще сильнее.

В Финляндии проживают десятки тысяч людей, для которых Россия является родиной. Из-за начатой Путиным спецоперации они вынуждены выбрать позицию: открытое осуждение войны или всепоглощающий патриотизм. Санкции и стремительно растущее недоверие между Западом и Россией влияют на их жизнь напрямую. У многих есть родственники в России, их жизнь во многом строится на балансировании между двумя культурами.

Насколько благосклонно к ним будет относиться путинская Россия, когда гайки диктатуры затянутся еще сильнее?

На уровне гражданского общества Финляндия и Россия выстроили отличные отношения. 30 лет удалось установить огромное количество контактов в сфере бизнеса, науки и культуры, завязать клиентские и дружеские отношения и связи на всю жизнь.

Новый железный занавес безжалостно обрывает те самые связи, на основе которых могут строиться добрососедские отношения.

Европа не должна отказываться от санкций. Борьба на стороне Украины требует терпения и веры в то, что соперник в конце концов уступит. К сожалению, Россия смотрит на происходящее точно так же: Путин надеется, что Европа не выдержит.

Стремление ограничить и контролировать контакты россиян с другими странами ведут Россию к северокорейской модели. Путин потерпит в этом неудачу, потому что для миллионов россиян Финляндия и другие западные страны — даже НАТО — не враги. Дело в том, что свободно владеющие иностранным языком и много путешествовавшие русские знают, что то, что им говорят — неправда.

Эти россияне и сейчас считают Финляндию хорошим соседом.

Конечно, Путину удается посеять страх и недоверие, но на эти уловки не следует поддаваться. Вечная изоляция России не входит в интересы Финляндии и финнов. Приблизительно 1300-километровая граница представляет угрозу безопасности сама по себе. Когда демократия наконец победит, нам потребуются общие воспоминания, столпы доверия, чтобы заново выстроить добрососедские отношения, разрушенные преступной войной.