Противоминный корабль «Петр Ильичев» начал переход в Петропавловск-Камчатский

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России базового тральщика "Пётр Ильичёв" проекта 12700 с заводским номером 526. Санкт-Петербург, 28.04.2021.

Базовый тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700 «Александрит» начал переход к месту базирования. В Петропавловске-Камчатском состоятся зачисление корабля в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации»), передает РИА Новости.

«Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" приступил к переходу из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте – в Петропавловск-Камчатский. Переход до базы пройдет через Северный морской путь и завершится во второй половине сентября. После чего будет проведен контрольный выход корабля в море, подписание передаточных документов, а также зачисление корабля в состав ВМФ РФ», — говорится в сообщении.

Противоминные корабли проекта 12700 разработали в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Они предназначены для поиска и уничтожения мин на безопасной для корабля дистанции. Тральщик «Петр Ильичев» стал шестым кораблем проекта 12700. Его заложили в 2018 году, а в 2021-м корабль спустили на воду. В арсенал корабля входят пулеметы, артиллерийская установка АК-306 и переносные зенитные ракетные комплексы.

Ранее в июле источник ТАСС сообщил, что атомная подводная лодка «Новосибирск» Тихоокеанского флота выполнит пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и противокорабельных ракет «Оникс» в конце июля.

В июне стало известно, что в 2022 году Тихоокеанский флот получит два морских тральщика проекта 12700 и корвет «Резкий» проекта 20380.