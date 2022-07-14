Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников

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Иран уже на протяжении многих лет реализует программу масштабного оснащения войск беспилотниками, парк которых неуклонно растёт. В мае текущего года военные продемонстрировали одну из своих подземных баз с рядами ударных БПЛА местного производства, таких как Fotros, Karrar, Mohajer-6, Kaman-12, Kaman-22.

Значительный прогресс в становлении национальной беспилотной авиации был достигнут за счёт технологической помощи Китая и многолетних инвестиций в собственные разработки. Например, продемонстрированный ударный беспилотник Fotros создавался в течение десятилетия. Он вооружён двумя ракетами модели Heydar-1, корни которой восходят к китайской ПКР, поставленной в Иран в конце 1980-х годов.

Маловероятно сдержать атаку со стороны иранских беспилотников, если только не нанести превентивный удар по ангарам и складам, где они размещены

- полагают в издании 21AAR.

На этом фоне появляются неподтверждённые официально сообщения о намерении российского командования закупить сотни иранских БПЛА для их активного использования на украинском фронте. Некоторые обозреватели полагают, что массовое применение беспилотников позволит вскрыть и уничтожить остатки ПВО ВСУ и установить полное господство в воздухе; другие считают, что в ударных БПЛА нуждаются в первую очередь армейские боевые порядки для нанесения критического урона сухопутным войскам противника, засевшим в основном в укрепрайонах.

В обоих случаях речь идёт о поставках в подразделения массы беспилотников. На развёртывание их производства собственными силами требуется время, а необходимость в них ощущается уже сейчас. Массовая закупка иранских аппаратов могла бы стать временным решением, тем более Минобороны РФ уже прибегало к подобной схеме, закупив в Израиле несколько десятков БПЛА IAI Searcher II и постепенно создав на его базе «Форпост».

Большая учебная база в ВС РФ позволит в краткие сроки подготовить расчёты новых БПЛА, в том числе с участием иранских специалистов, если это потребуется, и в сжатое время насытить подразделения беспилотниками. При развёртывании массовых поставок аппаратов собственного производства войсковые штаты уже будут укомплектованы и готовы применять новую технику на фронте.