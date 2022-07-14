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Деловая газета "Взгляд"

США используют «иранские беспилотники» против России

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Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень
Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень.
Источник изображения: Iranian Presidency/Global Look Press

Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать?

Ровно через неделю, 19 июля, Владимир Путин посетит Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. О планах российского лидера во вторник сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Буквально за несколько часов до объявления о визите Путина в Тегеран советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России "несколько сотен" беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Иран уже в июле намерен тренировать российских специалистов использованию устройств, утверждает Салливан. В заявлении представителя Белого дома не конкретизировалось, какие аппараты Иран готов поставить России. Исламская республика производит целую линейку БПЛА – в частности, ударно-разведывательные аппараты Karrar и Mohajer 6, разведывательные дроны Mohajer 4b и Ababil 3, беспилотники-камикадзе Arash.

В руководстве Евросоюза уже высказали тревогу. Это стало бы "опасным развитием событий", заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.

Официальный Тегеран не подтвердил, однако впрямую и не опроверг сообщение Салливана. Представитель МИД Исламской республики Насер Канани указал: "Сотрудничество между Тегераном и Москвой в сфере технологий началось еще до событий на Украине" и "на последнем этапе нашего сотрудничества с Россией в области высоких технологий не произошло никаких новых изменений". Как бы то ни было, Вашингтон фактически обвинил двух своих геополитических противников – Россию и Иран – в наращивании военных контактов.

"Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящим ближневосточным турне американского президента",

– отметил политолог-американист Малек Дудаков.

Действительно, 13-16 июля пройдет первый визит Джо Байдена в проблемный для американской внешней политики регион. Как отмечает ТАСС, Байден прямо заявил, что его поездка в Израиль и Саудовскую Аравию (на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) играет важную роль в решении двух задач Вашингтона: "противостоять российской агрессии" и "одержать верх в соперничестве с Китаем". Госсекретарь Энтони Блинкен, который будет сопровождать Байдена в поездке, заявил во вторник, что обсудит с арабскими лидерами "противостояние общим угрозам, в том числе исходящим от Ирана".

"Логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине – значит, Москва тоже враг. Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО", – указывает эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. В данный момент Саудовская Аравия занимает нейтральную позицию по отношению к происходящему на Украине. А от позиции Эр-Рияда зависит в том числе значительная часть предложения нефти на мировом рынке, а значит, и цены на черное золото. Продажа которого в значительной мере формирует российский бюджет.

Официально заявленная цель тегеранской встречи лидеров Ирана, России и Турции не касается военно-технических контактов. Предполагается обсуждение гарантий мирного процесса в Сирии. "Состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию", – пояснил Песков. Но вполне вероятно, что беседы президента России с иранским и турецким коллегами будут касаться не только замирения Сирии.

Обход санкций и выход к Индийскому океану

В понедельник Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров решение зернового вопроса – создание безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна. Также напомним – тегеранская встреча пройдет менее чем через две недели после состоявшегося в Ашхабаде Шестого каспийского саммита, в котором участвовал и российский лидер, и иранский президент Раиси.

"Некоторые знаковые моменты, свидетельствующие о резком сближении Москвы и Тегерана, произошли на Каспийском саммите. Например, меня, как ираниста, поразило то, что Раиси обнял Путина. Не припомню аналогичного случая с участием иранского руководства, в стране это вообще не очень принято",

– сказала газете ВЗГЛЯД политолог, иранист, редактор отдела "Политика" журнала "Восток" Каринэ Геворгян.

Тогда, в числе прочего, Путин сообщил о намерении России расширить портовую инфраструктуру в Каспийском регионе. "Прежде всего речь идет о строительстве Международного транспортного коридора "Север–Юг", – пояснил российский президент. Это действительно масштабный транспортный проект, транспортная артерия протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, напомнил Путин. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, транспортный коридор "Север–Юг" не только значим для России в условиях прерывания контактов с Западом, но и просто логистически выгоден – он в два раза короче, чем стандартный путь в Индию в обход Европы через Суэцкий канал.

Вполне вероятно, что стороны продолжат обсуждение коридора "Север–Юг",

полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Он указал: это очень перспективный путь, но для того, чтобы он стал экономически выгодным, нужно решить технические и административные вопросы и создать общую систему управления. "Каспий становится важной артерией, но все упирается в логистическую инфраструктуру – она пока не может обеспечить значительные объемы перевозок. К тому же у России нет достаточного количества кораблей, которые могут ходить по этому маршруту. Суда, которые находятся в Астрахани, требуют вложения огромных ресурсов в их модернизацию", – детализировал Сажин.

"Мы видим, что социальные взрывы потенциально могут произойти в Бангладеш, Непале и соседних странах, а не только как сейчас в Шри-Ланке, – отметила Геворгян. – Поэтому маршрут "Север–Юг" через иранские порты выглядит особенно интересным, особенно учитывая отстроенную систему логистических коммуникаций через весь Иран и хорошо работающие морские терминалы – как в Персидском заливе, так и на Каспии".

В свою очередь Сажин предположил – разговор Путина и Раиси будет идти в том числе о совместном преодолении иностранных санкций. Отметим, что визиту Путина в Тегеран предшествовала поездка в мае в Иран вице-премьера Александра Новака. Тогда с Исламской республикой договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб".

Иран накопил огромный опыт жизни в санкционных условиях и обхода ограничений, указал Сажин. "Однако тут есть один момент: санкции против Ирана были введены из-за его ядерной программы, но сейчас обсуждается вопрос возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий. Многие участники СВПД очень оптимистично смотрят на это – ЕС с нетерпением ждет, когда появится возможность ворваться в иранскую экономику. Самому Тегерану тоже нужны инвестиции и технологии Запада. Но тогда с Ирана автоматически снимаются введенные Трампом санкции, а сближение Москвы с Тегераном, которое мы сейчас наблюдаем, может замедлиться, если вообще не затормозится. Думаю, этот вопрос также будут обсуждать Путин и Раиси", – добавил востоковед.

Впрочем, сейчас в санкционных условиях у Ирана и России есть взаимные точки соприкосновения для того, чтобы увеличить объемы тех товаров, которыми страны могут обмениваться. Также обсуждается вопрос об отказе от использования доллара и евро в двусторонних отношениях, напомнил политолог.

Востоковеды считают, что на встрече в Тегеране зайдет речь о решении продовольственной проблемы – Раиси, как и Эрдогана, крайне беспокоит зерновой кризис. Иран испытывает проблемы из-за системной засухи, которая вызвана созданной Эрдоганом каскадной ГЭС на Евфрате, напомнила Геворгян. "Проблема эта макрорегиональная – засуха влечет голод, в Иране цены на продовольствие выросли на 300%. И, насколько я понимаю, Москва поможет Тегерану решить эту проблему, поставив еду по сносным ценам", – сказала политолог.

Дроны в обмен на продовольствие?

По мнению Геворгян, именно готовность России наладить сотрудничество с Ираном по линии поставок продовольствия заставило Салливана говорить о том, что Тегеран даст Москве беспилотники. Эксперт указывает:

"Советник президента США по нацбезопасности предположил, что Иран будет платить за продукты бартером – своими дронами. Москва не скрывает, что ей нужны беспилотники, а иранские БПЛА качественные и вполне современные".

Сажин, впрочем, скептически оценивает перспективы поставки боевых беспилотников. "Тегеран занимает сугубо нейтральную позицию по спецоперации и выступает против боевых действий на Украине. Поэтому сомнительно, что Иран будет сотрудничать с Россией в плане передачи ей каких-то видов вооружений", – считает востоковед.

Если же поставки БПЛА станут реальностью, то пополнение нашей беспилотной авиации иранскими образцами принесет пользу, считают военные эксперты. "Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо", – в свою очередь указал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. Правда, отмечает эксперт, минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с не самой самостоятельной промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники.

Несколько иного мнения придерживается эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов. "Иран в последние пару десятилетий активно занимался вопросами реализации отечественных программ в области создания систем БЛА... Нельзя не замечать прогресс иранских разработчиков, регулярно добавляющих новые модели и новые модификации ранее созданных моделей в свои продуктовые линейки", – отметил аналитик.

"Не стоит пренебрегать импортом, если он поможет максимально быстро решить задачу количественного наращивания систем БПЛА в войсках. В данном случае цель оправдывает средства", – добавил Федутинов. Иранские БПЛА России пригодятся в любом случае, также указывает Крамник. "У Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, а чем больше их у нас будет, тем лучше", – заключил военный специалист.


Рафаэль Фахрутдинов, Алена Задорожная

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3 комментария
№1
14.07.2022 01:40
Татарский пишет, что большинство российских Орланов полегло от российского РЭБ, феерично если так
0
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№2
14.07.2022 08:34
Как то  сомневаюсь, что у Ирана есть несколько  сотен  приличных беспилотников  из  наличия для  бартера  на  зерно . но, если Иран  впрягется в обеспечение БПЛА  российской армии, то будет очень неплохо! Иран  давно  под  санкциями и его каналы  поставок комплектующих давно отлажены и как  менять у китайцев  на нефть комплектуху они знают. Иран вполне  жизнеспособное  государство и почему  бы с  ним  не  подружиться?
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№3
14.07.2022 10:56
Цитата, Alex454 сообщ. №1
Татарский пишет, что большинство российских Орланов полегло от российского РЭБ, феерично если так
татарский мягко говоря оператор мавик3. Ему уже ответили операторы БПЛА.
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