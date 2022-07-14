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ТАСС

Спецназ РФ применяет на Украине роботизированный боевой модуль "Арбалет-ДМ"

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"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Он используется для зачистки населенных пунктов, а также позволяет оператору безопасно отслеживать обстановку

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские спецподразделения успешно применяют в ходе военной спецоперации на Украине роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ". Об этом в среду сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Бронеавтомобиль "Тигр" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" успешно используется российскими спецподразделениями для зачистки населенных пунктов, позволяет оператору отслеживать обстановку, находясь в безопасности", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" был принят на вооружение ВС РФ в 2017 году, впервые был представлен широкой публике на параде Победы 9 мая 2016 года.

Модуль может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля - пулемет "КОРД" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Арбалет-ДМ
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
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