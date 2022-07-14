Агентство NSPA окажет помощь ВС Германии в утилизации РСЗО MARS

ЦАМТО, 13 июля. Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) обеспечит поддержку Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) при выполнении долгосрочной программы утилизации части РСЗО MARS ВС Германии.

NSPA проведет оценку состояния и демонтаж отдельных компонентов 16 РСЗО, после чего выполнит их демилитаризацию, разборку и утилизацию всех оставшихся и непригодных для использования компонентов и материалов, а также продажу вторичного сырья (например, черных и цветных металлов).

Восстановленные компоненты должны обеспечить поддержку эксплуатации оставшегося парка РСЗО ВС Германии, по крайней мере, до 2035 года. Некоторые другие комплектующие планируется использовать для поддержки модернизации реактивных систем залпового огня ВС Великобритании. Оставшиеся запасные части будут переданы на хранение в мастерские NSPA для использования при ремонте техники в перспективе.

Как заявлено, проект представляет собой пример экономики замкнутого цикла, обеспечивающей поддержку пригодности к применению парка РСЗО ВС Германии с использованием устаревших деталей, демонстрируя, как страны могут получать доход от продажи ликвидных материалов, сводя к минимуму затраты на восстановление за счет совместного использования запасных частей к РСЗО и ответственного отношения к утилизации.