Войти
ЦАМТО

Агентство NSPA окажет помощь ВС Германии в утилизации РСЗО MARS

691
0
0
ВС Германии
ВС Германии.
Источник изображения: Fabian Bimmer / Reuters

ЦАМТО, 13 июля. Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) обеспечит поддержку Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) при выполнении долгосрочной программы утилизации части РСЗО MARS ВС Германии.

NSPA проведет оценку состояния и демонтаж отдельных компонентов 16 РСЗО, после чего выполнит их демилитаризацию, разборку и утилизацию всех оставшихся и непригодных для использования компонентов и материалов, а также продажу вторичного сырья (например, черных и цветных металлов).

Восстановленные компоненты должны обеспечить поддержку эксплуатации оставшегося парка РСЗО ВС Германии, по крайней мере, до 2035 года. Некоторые другие комплектующие планируется использовать для поддержки модернизации реактивных систем залпового огня ВС Великобритании. Оставшиеся запасные части будут переданы на хранение в мастерские NSPA для использования при ремонте техники в перспективе.

Как заявлено, проект представляет собой пример экономики замкнутого цикла, обеспечивающей поддержку пригодности к применению парка РСЗО ВС Германии с использованием устаревших деталей, демонстрируя, как страны могут получать доход от продажи ликвидных материалов, сводя к минимуму затраты на восстановление за счет совместного использования запасных частей к РСЗО и ответственного отношения к утилизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Проекты
NATO
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
27.10.2021
Косово je Srbija
16.12.2019
Steigan (Норвегия): атомные лодки в норвежских фьордах
06.10.2017
Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
25.04.2014
Президент Эстонии о начале новой эпохи в мировой политике и о том, что делать НАТО
17.04.2014
Пример не для подражания
24.01.2011
Записка бывшего посла США в России об экспорте российских вооружений – WikiLeaks
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 19:17
  • 16
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 18:08
  • 4
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 14.07 17:55
  • 5
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 17:18
  • 29152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 15:56
  • 22
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 14.07 15:41
  • 51
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России
  • 14.07 07:53
  • 3
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 14.07 07:45
  • 1
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 03:58
  • 2
«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»
  • 14.07 03:48
  • 1
Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях
  • 14.07 03:21
  • 3
Остров преткновения