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Военное обозрение

Подразделения спецназначения используют на Украине бронемашины «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ»

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения спецназначения, участвующие в российской специальной военной операции на Украине, применяют боевой модуль "Арбалет-ДМ", установленный на бронетехнику. Как сообщается, дистанционно управляемый модуль оценивается положительно.

По словам источника в силовых структурах, БМ "Арбалет-ДМ" устанавливается на бронеавтомобилях "Тигр", применяемых подразделениями спецназначения в рамках СВО на Украине. Модуль вооружается 12,7-мм пулеметом "Корд" с боекомплектом 150 патронов или 7,62-мм пулеметом ПКТМ с боезапасом в 250 патронов. Дистанционное управление позволяет оператору вести огонь не подвергаясь опасности.

Бронеавтомобиль "Тигр" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" успешно используется российскими спецподразделениями для зачистки населенных пунктов, позволяет оператору отслеживать обстановку, находясь в безопасности

- приводит ТАСС слова источника.

Бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ" впервые поступили на вооружение подразделений спецназначения Южного военного округа в 2017 году для опытной эксплуатации. В 2021 году аналогичную технику получили армейский спецназ и разведка Западного и Центрального военных округов.

БМ "Арбалет-ДМ" может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Кроме того, боевой модуль "Арбалет-ДМ" с крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм, благодаря полной стабилизации и программному обеспечению прекрасно сбивает беспилотники не только с места, но и в движении.

Благодаря своей конструкции модуль может устанавливаться на все типы бронетехники, надводные суда и выступать в качестве стационарных пунктов охраны.

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Страны
Украина
Продукция
Арбалет-ДМ
ПКТМ
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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