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ЦАМТО

Франция предлагала Швейцарии существенные бонусы в тендере по закупке новых истребителей

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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale.
Источник изображения: scramble.nl

ЦАМТО, 13 июля. Согласно секретному документу, доступ к которому получила швейцарская телекомпания SRF, Франция предлагала Швейцарии финансовый бонус на сумму около 3,5 млрд. швейцарских франков (3,58 млрд. долл.) за принятие решения о покупке истребителей "Рафаль" (вместо американских F-35A).

Как сообщает Swissinfo.ch, данный документ проливает свет на предысторию переговоров о замене устаревших истребителей ВВС Швейцарии. Кроме того, данная информация "подливает масла в огонь" в продолжающийся в швейцарском обществе спор о том, получат ли швейцарские налогоплательщики лучшее предложение за потраченные средства.

Закупка 36 истребителей F-35A на сумму 6 млрд. швейцарских франков (6,2 млрд. долл.) была одобрена парламентом в 2019 году, а в следующем году приобретение было одобрено швейцарскими избирателями на референдуме.

Однако на этом процесс выбора не завершился. Другая популярная общественная инициатива, нацеленная на выбор конкретного самолета, похоже, собрала достаточно подписей, чтобы провести новый референдум (прим. ЦАМТО: видимо для этого и делается данный вброс с секретными переговорами).

Правительство в ответ однозначно заявило, что планирует подписать окончательный контракт на поставку F-35A в этом году, не дожидаясь результатов второго голосования (если оно будет в итоге организовано).

SRF "обнаружила" секретный документ, в котором указывается, что прошлым летом проект по бартерному обмену "шел полным ходом" и Франция была полна решимости убедить Швейцарию передумать и приобрести самолеты "Рафаль". Документ был подписан министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром 28 июня 2021 года.

В частности, в письме Ле Мэр предложил пересмотреть швейцарско-французскую сделку по налогообложению рабочих в приграничных районах в пользу Швейцарии на сумму примерно 3,5 млрд. швейцарских франков. Он также заверил, что Франция поддержит Швейцарию политически, поскольку альпийское государство переживает не простой момент в отношениях с Европейским Союзом. Тем не менее, на итоговый результат данные переговоры не повлияли.

Неоднозначность ситуации подчеркивает тот факт, что недавно Федеральное контрольно-ревизионное управление выразило сомнение в заявленной окончательной стоимости программы закупки F-35A. Государственные аудиторы опубликовали 8 июля отчет, в котором высказываются опасения, что окончательная стоимость проекта может превысить заявленную цену в 6 млрд. швейцарских франков.

Федеральное управление по вооружениям (Armasuisse) сразу же развеяло сомнения аудиторов, заявив, что стоимость контролируется обязывающим соглашением с правительством США, которое приобретет самолеты у Lockheed Martin по фиксированной цене и продаст их Швейцарии за ту же сумму (прим. ЦАМТО: 3,828 млрд. швейцарских франков непосредственно за 36 F-35A).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Швейцария
Продукция
F-35A
Rafale
Компании
Lockheed-Martin
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