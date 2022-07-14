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ЦАМТО

Греция закупит БЛА MQ-9B "СиГардиан" и бронемашины AAVP-7A1

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 13 июля. Как сообщила греческая газета City Time, специальный постоянный комитет по программам вооружений и контрактам парламента Греции одобрил закупку БЛА MQ-9B и амфибийных гусеничных БТР AAVP-7A1 общей стоимостью 691 млн. евро (703 млн. долл.).

Так, предполагается, у американской компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) будут приобретены три БЛА MQ-9B "СиГардиан", две наземные станции управления, запасные части и сопутствующее оборудование общей стоимостью около 400 млн. долл.

Целью приобретения БЛА является усиление возможностей по сбору информации, наблюдению и разведке на море на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией. Так, в начале прошлого месяца турецкий БЛА пролетел над одним из греческих островов в Эгейском море, что вынудило греческие ВВС направить самолеты для его перехвата. После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция должна демилитаризовать острова Эгейского моря, поскольку Афины нарушают договоры, предусматривающие их "невооруженный статус".

Кроме того, ВС Греции приобретут в США 76 амфибийных бронемашин AAVP-7A1 для оснащения 32-й бригады морской пехоты. Ранее закупка техники была одобрена Советом начальников главных штабов ВС Греции. В рамках контракта также будут поставлены 4 машины в варианте БРЭМ AAVR-7A1 и 14 ед. в варианте командирских машин управления AAVC-7A1.

Каждый из трех батальонов морской пехоты будет оснащен 24 машинами, включая 21 бронетранспортер AAVP-7A1, две машины управления AAVC-7A1 и одна БРЭМ AAVR-7A1. Еще три машины AAVC-7A1 предназначены для управления бригады, а одна AAVR-7A1 – для батальона обеспечения бригады.

Поставки должны начаться через год после заключения контракта, так как к тому времени будет завершена подготовка соответствующей инфраструктуры.

Техника будет поставлена из состава Корпуса морской пехоты США. Это означает, что машины будут переданы с последними улучшениями. Кроме того перед поставкой бронемашины пройдут ремонт и техобслуживание.

По данным Overt Defense, Греция также планирует закупить системы идентификации "свой-чужой" и провести обслуживание силовых установок подводных лодок класс "Тип-209".

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Страны
Греция
США
Турция
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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