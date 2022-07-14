Евросоюз намерен выделить Украине очередной транш на закупку вооружений

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Европа намерена выделить Украине очередной транш на закупку военной техники. Как заявляют в Брюсселе, обсуждается выделение Киеву полумиллиарда евро. Об этом заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.

Евросоюз уже выделили на военную помощь Киеву 2 млрд. евро, но Зеленскому и его советникам этого мало, они продолжают выпрашивать поставки вооружений, делая акцент на поставках дальнобойной артиллерии и РСЗО, а также противокорабельных ракет и тяжелой бронетехники. Все это, по мнению киевских властей, поможет ВСУ переломить ситуацию на фронте и выбить российские войска с "оккупированных" территорий Украины.

Несмотря на то, что некоторые европейские страны уже чуть ли не открытую отказываются поставлять оружие Украине, Брюссель продолжает выполнять инструкции, поступающие из США и выделять средства на военную помощь Киеву. Очередной транш должен составить 500 млн. евро. Средства будут выделены из Европейского фонда мира, из которого оплачивается все оружие, поступающее на Украину из Европы. Последний раз ЕС выделял деньги Киеву в середине мая.

Тут еще и Швеция деньгами помогла, перечисли Украине на нужды ВСУ 577,7 млн шведских крон, что в перерасчете на доллары составляет чуть больше 54,2 млн. Это уже второй перевод от шведов для украинской армии. Первый был примерно на 47 млн. долларов. Причем шведы выделяют средства именно на поддержку ВСУ, а не на другие нужды.

В понедельник еще и Литва подкинула Киеву "на бедность" целых 10 млн. долларов, оторвав их от своего и так небольшого бюджета. Как заявили в Вильнюсе, они вложились в восстановление Украины. Также литовцы напомнили Зеленскому, что хотели бы участвовать в восстановлении страны после победы Украины над российской армией.