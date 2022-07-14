Войти
Военное обозрение

Евросоюз намерен выделить Украине очередной транш на закупку вооружений

671
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европа намерена выделить Украине очередной транш на закупку военной техники. Как заявляют в Брюсселе, обсуждается выделение Киеву полумиллиарда евро. Об этом заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.

Евросоюз уже выделили на военную помощь Киеву 2 млрд. евро, но Зеленскому и его советникам этого мало, они продолжают выпрашивать поставки вооружений, делая акцент на поставках дальнобойной артиллерии и РСЗО, а также противокорабельных ракет и тяжелой бронетехники. Все это, по мнению киевских властей, поможет ВСУ переломить ситуацию на фронте и выбить российские войска с "оккупированных" территорий Украины.

Несмотря на то, что некоторые европейские страны уже чуть ли не открытую отказываются поставлять оружие Украине, Брюссель продолжает выполнять инструкции, поступающие из США и выделять средства на военную помощь Киеву. Очередной транш должен составить 500 млн. евро. Средства будут выделены из Европейского фонда мира, из которого оплачивается все оружие, поступающее на Украину из Европы. Последний раз ЕС выделял деньги Киеву в середине мая.

Тут еще и Швеция деньгами помогла, перечисли Украине на нужды ВСУ 577,7 млн шведских крон, что в перерасчете на доллары составляет чуть больше 54,2 млн. Это уже второй перевод от шведов для украинской армии. Первый был примерно на 47 млн. долларов. Причем шведы выделяют средства именно на поддержку ВСУ, а не на другие нужды.

В понедельник еще и Литва подкинула Киеву "на бедность" целых 10 млн. долларов, оторвав их от своего и так небольшого бюджета. Как заявили в Вильнюсе, они вложились в восстановление Украины. Также литовцы напомнили Зеленскому, что хотели бы участвовать в восстановлении страны после победы Украины над российской армией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.06.2022
Литва разозлила Россию. Отвечать будет вся Европа
23.06.2022
Опаснейшее место на планете: НАТО и Россия могут столкнуться здесь
01.03.2022
Newsweek: действия Путина послужат серьезным предупреждением миру
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
14.10.2021
США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством
13.09.2021
Dagens Nyheter (Швеция): большие учения России тревожат соседние страны
14.09.2017
Командующий ЗВО: число учений западных стран у границ РФ постоянно растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 19:17
  • 16
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 18:08
  • 4
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 14.07 17:55
  • 5
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 17:18
  • 29152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 15:56
  • 22
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 14.07 15:41
  • 51
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России
  • 14.07 07:53
  • 3
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 14.07 07:45
  • 1
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 03:58
  • 2
«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»
  • 14.07 03:48
  • 1
Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях
  • 14.07 03:21
  • 3
Остров преткновения