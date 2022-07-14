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ЦАМТО

Расчеты РСЗО "Ураган" ЗВО продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ

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Наводчик РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции
Наводчик РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 13 июля. Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артбатарей, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения и военной техники ВСУ.

Видеоролик с демонстрацией работы расчетов РСЗО "Ураган" представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в сопроводительном комментарии военного ведомства, в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами вскрывают замаскированные позиции ВСУ и передают информацию на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Западного военного округа (ЗВО) наносят удар по выявленным позициям противника.

После выполнения огневой задачи российские артиллеристы незамедлительно меняют позиции с целью уйти от ответного огня. В новых позиционных районах производится зарядка РСЗО, и расчеты ждут новых целей. На позиции боевые машины выезжают как днем, так и ночью. Точки, выбранные для стрельбы, расчеты "Ураганов" меняют иногда до 10 раз в сутки. На каждой находиться можно несколько минут.

Огонь артиллерийские батареи ЗВО ведут по целям с использованием тактики "карусель" – когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья – перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и перезарядка позволяют наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

Корректирование огня и фиксирование уничтожения целей производится с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

Справочно:

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

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Россия
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Минoбороны РФ
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