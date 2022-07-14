The Washington Times: дальнейшая судьба поставленных Украине вооружений требует строгого контроля

ЦАМТО, 13 июля. Дальнейшая судьба уже поставленных Украине вооружений требует строгого контроля. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в статье Майка Гленна, опубликованной газетой The Washington Times.

Автор напомнил, что с прошлого лета Вашингтон направил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники.

Комментируя эти факты, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил изданию, что поставки этих вооружений вряд ли помогут переломить ход российской спецоперации.

Он считает, что боеготовность США не снизится из-за поставок оружия Украине, однако указал на "полный слом" системы военного снабжения в постсоветской республике.

"Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше", – заявил Д.Дэвис.

При этом в конгрессе выступают за усиление контроля за военными поставками в страну. В частности, сенатор Джон Кеннеди предложил создать должность генерального инспектора по надзору за финансированием помощи Украине. А его коллега Майк Ли призвал не тратить лишних средств на военные поставки Украине на фоне собственных проблем в Америке, отмечает "РИА Новости".

В свою очередь, полковник Марк Канчан заявил, что у США и НАТО "безграничные" арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.

Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу.