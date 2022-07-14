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ЦАМТО

The Washington Times: дальнейшая судьба поставленных Украине вооружений требует строгого контроля

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Киев рассчитывает, что поставки американских гаубиц М777 помогут изменить ход конфликта. Фото Reuters
Киев рассчитывает, что поставки американских гаубиц М777 помогут изменить ход конфликта. Фото Reuters.

ЦАМТО, 13 июля. Дальнейшая судьба уже поставленных Украине вооружений требует строгого контроля. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в статье Майка Гленна, опубликованной газетой The Washington Times.

Автор напомнил, что с прошлого лета Вашингтон направил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники.

Комментируя эти факты, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил изданию, что поставки этих вооружений вряд ли помогут переломить ход российской спецоперации.

Он считает, что боеготовность США не снизится из-за поставок оружия Украине, однако указал на "полный слом" системы военного снабжения в постсоветской республике.

"Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше", – заявил Д.Дэвис.

При этом в конгрессе выступают за усиление контроля за военными поставками в страну. В частности, сенатор Джон Кеннеди предложил создать должность генерального инспектора по надзору за финансированием помощи Украине. А его коллега Майк Ли призвал не тратить лишних средств на военные поставки Украине на фоне собственных проблем в Америке, отмечает "РИА Новости".

В свою очередь, полковник Марк Канчан заявил, что у США и НАТО "безграничные" арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.

Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу.

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