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РИА Новости

Правительство РФ поручило проанализировать качество жизни военных

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Дом правительства РФ
Дом правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. Правительство РФ обновило правила мониторинга социально-экономического положения военнослужащих, пишет "Парламентская газета".

Новая редакция правил проведения мониторинга вступила в силу 13 июля.

Согласно постановлению кабмина, мониторинг проводится силами Минобороны и Минтруда для анализа и "прогнозирования социально-экономических тенденций, ведущих к возникновению социальной напряженности" среди действующих военных или уволенных со службы, а также членов их семей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военнослужащим.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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