Правительство РФ поручило проанализировать качество жизни военных

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. Правительство РФ обновило правила мониторинга социально-экономического положения военнослужащих, пишет "Парламентская газета".

Новая редакция правил проведения мониторинга вступила в силу 13 июля.

Согласно постановлению кабмина, мониторинг проводится силами Минобороны и Минтруда для анализа и "прогнозирования социально-экономических тенденций, ведущих к возникновению социальной напряженности" среди действующих военных или уволенных со службы, а также членов их семей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военнослужащим.