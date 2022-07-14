Испания готовится к передаче Украине 10 танков Leopard и 20 БТР М113

ЦАМТО, 13 июля. Минобороны Испании готовится передать Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Infodefensa со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах.

Подготовленная схема по передаче Киеву этого военного оборудования имеет "вид треугольника". После того, как танки и БТР станут украинской собственностью, правительство Украины будет должно профинансировать их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Для этого Украине будет необходимо подписать контракт с испанскими компаниями. Последний этап предусматривает переброску военной техники на театр военных действий.

Финансовая составляющая проекта и его временные рамки пока не определены. В зависимости от масштаба капитального ремонта и сложности с поиском запасных частей общая стоимость обоих партий может составить от пяти до 15 млн. евро, а их поставка может состояться не ранее конца 2022 года.

Как отмечает издание, ранее правительство Педро Санчеса ограничивалось поставками на Украину оборонительных вооружений, передает "РИА Новости".