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ЦАМТО

Компания Boeing поставила заказчику 150-й самолет P-8 "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 13 июля. Компания Boeing объявила о передаче заказчику очередного самолета базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон". С учетом этой машины общее количество поставленных P-8 достигло 150 ед.

150-й многоцелевой P-8 будет эксплуатироваться 1-й испытательной авиаэскадрильей VX-1 ВМС США, размещенной на базе Патаксент-Ривер (шт.Мэриленд).

На текущий момент компания Boeing поставила 112 самолетов ВМС США, 12 ед. – ВВС Австралии, 12 ед. – ВС Индии, 9 ед. – ВС Великобритании и 5 ед. – ВС Норвегии. Их налет превышает 450 тыс. часов. Самолеты предназначены для борьбы с подводными лодками; надводными кораблями; сбора информации, наблюдения и разведки, поддержки поисково-спасательных операций.

В течение следующих двух лет компания Boeing намерена завершить поставки P-8A Новой Зеландии, Германии и Республике Корея. Так, Новая Зеландия получит свои самолеты в 2022 году, Республика Корея – в 2023 году, Германия – в 2024 году.

На текущий момент производственная линия P-8 обеспечена заказами до 2025 года. Всего заказано 183 самолета. В качестве потенциального заказчика рассматривается Канада.

В число 150 принятых на вооружение P-8 не включены шесть испытательных самолетов, предоставленных ВМС США на начальных этапах программы. Boeing тестировала эти самолеты во время разработки для оценки возможностей и характеристик новой машины. По мере продолжения разработки и усовершенствования систем, появления новых технологий испытательные самолеты будут играть решающую роль в предоставлении современных решений.

Как сообщал ЦАМТО, P-8A разработан компанией Boeing на базе авиалайнера "Боинг-737-800ERX". Он предназначен для патрулирования прибрежных районов и морской акватории, ведения наблюдения и разведки, а также борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника.

Длина самолета составляет 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85820 кг. Самолет оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок-2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk-54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км.

Первый "Посейдон" был поставлен ВМС США в июле 2009 года. Поставки серийных самолетов начались 6 марта 2012 года.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Индия
Канада
Новая Зеландия
Норвегия
США
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Продукция
Boeing-737
P-8 Poseidon
Компании
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