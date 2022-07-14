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В России назвали несложной целью снаряды американских HIMARS

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Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Haley

Снаряды американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не являются сложной целью для российских ПВО. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По словам эксперта, поставляемые Украине системы регулярно сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов, выбирая слабо прикрытые гражданские объекты.

Эксперт пояснил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе».

Ранее стало известно, что США передадут Украине четыре смонтированных на колесном шасси дополнительных комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В общей сложности стоимость нового пакета военной помощи составит 400 млн долларов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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