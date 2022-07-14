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Военное обозрение

В Польше заговорили о возможной передаче Украине модернизированных танков PT-91 Twardy

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Источник изображения: topwar.ru

Украина может получить еще одну большую партию танков советского образца из Польши. О планируемой передаче техники сообщает польское агентство Visegrad 24 со ссылкой на заявления военных экспертов и политиков.

По информации агентства, Варшава готова передать Украине еще 232 танка Т-72 к уже переданным 240. Речь идет о модернизированных танках советского производства PT-91 Twardy. Однако передача произойдет только после получения Польшей заказанных у США танков Abrams M1A2.

Ранее сообщалось, что Польша поставила на Украину примерно 240 танков Т-72М1 еще советского производства, снятых с хранения. Танки поставлены в самой простой модификации, даже без коробок динамической защиты, что впоследствии было подтверждено фотографиями, снятыми украинскими военными. Таким образом получила подтверждение ранее озвученная информация, что Варшава отправляет на Украину танки Т-72М упрощенной модификации 1979 года, без ДЗ, современных систем управления огнем и многоканальных прицелов. Эта техника находилась на базе хранения в Люблине в ожидании модернизации до уровня РТ-91.

В то же время речи о передаче модернизированных танков PT-91 Twardy не шла, в Минобороны Польши неоднократно заявляли, что они останутся на вооружении польской армии до полной замены западными образцами. То есть пока Варшава не получит все закупленные в США "Абрамсы", танки передаваться не будут. Так что, даже если информация о подготовке танков к передаче Киеву и верна, то быстро ВСУ их все равно не получат.

Вообще в последнее время с тяжелой бронетехникой Украине не везет, в ЕС негласно договорились не передавать Киеву танки западного образца. Так что остается надежда только на польские Т-72, ну и возможно к концу года испанские Leopard 2A4, если Германия опять не наложит вето.

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Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Проекты
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