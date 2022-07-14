Когда британские гусеничные FV103 Spartan станут российскими трофеями

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Украинские боевики перебросили поставленные из Англии бронетранспортеры FV103 Spartan в район Бахмута (Артемовск).

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", переброска осуществлялась автомобильными тралами. Точное число прибывшей техники пока не известно, но ранее сообщалась, что вся партия таких иностранных "подарков" насчитывает 35 единиц.

Интересно, что ВСУ пока не отправляет на фронт поступившие из разных стран бэтээры М113, а рискнуло послать эти компактные и достаточно легкие гусеничные машины, весящие 8172 кг. Их длина составляет 5125 мм, ширина - 2134 мм, а высота - 2260 мм.

Как и базовое шасси - легкий разведывательный танк Scorpion - бронетранспортер обладает достаточно высокими скоростными данными, так, на шоссе, он может разогнаться до 80 км/ч. Однако в него помещается всего четыре полностью экипированных пехотинца, что существенно осложняет его применение по прямому назначению. Не удивительно, что англичане отказались от FV103, как только нашлась более подходящая техника.

Как неоднократно бывало, всякого рода бронетехника довольно быстро уничтожается Союзными войсками, также часто она захватывается практически в неповрежденном виде, так что не исключено, что скоро FV103 Spartan отправится в Россию уже в виде трофея.