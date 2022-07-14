Как Украина спровоцировала войну внутри Америки

Все больше членов Республиканской партии выступают против военной помощи Украине, пишет TNI. По мнению автора, за этим стоит переосмысление нынешним поколением республиканцев приоритетов внешней политики США. Он советует американцам оставить попытки вмешаться в дела другой страны и обеспокоиться собственными проблемами.

Марк Эпископос

Число американцев, которые открыто высказываются категорически против дальнейшей помощи Украине, хотя и относительно невелико, но в последние месяцы неуклонно растет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 19 июня, что военный конфликт на Украине может длиться годами, но Запад "не должен прекращать поддерживать Украину, даже если придется заплатить высокую цену за военную помощь, и это приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие".

Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что поддержка помощи Украине среди американцев постепенно ослабевает по мере того, как конфликт превращается в тяжелую битву на истощение, в которой чаша весов все больше склоняется в пользу российских сил. Исследовательский центр Pew Research Center обнаружил, что многие американцы больше не думают, что Соединенные Штаты "не оказывают достаточной помощи Украине", а доля тех, кто считает, что Вашингтон оказывает "слишком большую помощь", за период с марта по май увеличилась с 7% до 12%.

Спад поддержки Украины был особенно резким среди республиканцев. Согласно опросу Morning Consult, проведенному в мае, доля избирателей Республиканской партии, которые говорят, что Вашингтон "слишком много делает" для прекращения российской спецоперации на Украине, увеличилась более чем вдвое с 13% до 27% с начала марта до середины мая. В то же время доля тех, кто считает, что Соединенные Штаты "делают недостаточно", снизилась за тот же период с 36% до 25%. Согласно опросу YouGov/The Economist, проводившемуся с середины марта по середину июня, такое отношение коррелируется с растущей убежденностью американцев в том, что Украина проигрывает в сражениях. Доля американцев, считающих, что в конечном итоге победителем в конфликте станет Россия, достигла самого высокого уровня с марта и составила 29%.

Число американцев, которые выступают категорически против дальнейшей помощи Украине, хотя и относительно невелико, в последние месяцы неуклонно росло. Этот сдвиг сопровождался растущим числом депутатов-республиканцев и кандидатов на предстоящих выборах в Конгресс от Республиканской партии, которые выражали скептицизм по поводу продолжающегося участия США в конфликте на Украине. В результате возник своего рода лавинный эффект: с каждым последующим законопроектом в поддержку Украины на сторону скептиков переходило все больше республиканцев. Это растущее инакомыслие достигло апогея с подписанием майского запроса президента Джо Байдена о предоставлении Украине оружия и экономической помощи на сумму 40 миллиардов долларов, против которого выступило 57 республиканцев в Палате представителей.

Что следовало бы запомнить как переломный момент для современного американского внешнеполитического дискурса, так это то, что консервативный Фонд Heritage Foundation — давний апологет того, что Фредерик Джексон Тернер когда-то назвал "энергичной внешней политикой", — одинаково удивил и своих союзников, и своих противников, заняв позицию против "раздутого" законопроекта. При этом Фонд заявил, что закон страдает от отсутствия стратегической ясности и понятной системы надзора.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) при поддержке десяти своих коллег-республиканцев заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта. "Киев станет крупнейшим ежегодным получателем военной помощи США за последние два десятилетия, — сказал Пол. — Это больше, чем любая другая страна тратит на все свои военные расходы... наша общая помощь Украине будет почти равна всему военному бюджету России". Пол стремился скорректировать пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов, потребовав назначения генерального инспектора для наблюдения за тем, как тратятся деньги. Но предложение Пола было отвергнуто лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом (республиканец от штата Кентукки), который объединил усилия с лидером сенатского большинства Чаком Шумером (демократ от штата Нью-Йорк), чтобы довести гигантский законопроект до конца без каких-либо поправок.

Но что именно мотивирует оппозицию помощи Украине среди некоторых республиканцев и кандидатов от Республиканской партии?

"Растущий хор голосов справа инспирирует противодействие оказание Украине необходимой ей помощи. Эти настроения исходят даже от Heritage Foundation, что буквально шокирует, — сказала Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. — В Республиканской партии уже давно существует „изоляционистское“ крыло, которое хочет сосредоточиться на приоритетах США, указывая на катастрофы в Афганистане и Ираке как на свидетельство глупости наших державных амбиций. Они правы в отношении Афганистана и Ирака, но поддержку Украины против спецоперации России вряд ли можно отнести к разряду державных амбиций", — добавила Харинг.

Этих республиканцев в Конгрессе, в число которых входят член палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от штата Кетукки), Джош Хоули (сенатор от штата Миссури), член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), Марша Блэкберн (сенатор от штата Теннеси) и Майк Ли (сенатор от штата Юта) критиковали как "изоляционистов" и "антиукраинских" недоброжелателей внутри Республиканской партии и за ее пределами. "Честно говоря, в партии есть изоляционистское крыло, которое традиционно там и существовало", — сказал член палаты представителей Майкл Маккол в интервью Washington Post.

Тем не менее другие ставят использование таких ярлыков под сомнение. "Абсолютно несправедливо характеризовать антиукраински настроенными законодателей, которые выступают против отправки большего количества долларов налогоплательщиков США на Украину или хотят, чтобы надзор за нашей помощью этой стране был усилен", — заявил Уилл Ругер, кандидат бывшего президента Дональда Трампа на пост посла в Афганистане и вице-президент по политическим исследованиям в Институте Чарльза Коха. — Эти законодатели настроены проамерикански и просто имеют другое мнение о том, как лучше всего поддержать национальные интересы США в этом конкретном случае, и о том, как оценивать соотношение отдачи и затрат в таких усилиях. Обвинение в "изоляционизме" сейчас и всегда было просто уничижительным оскорблением, используемым против тех, у кого есть совершенно законные причины для противодействия любому конкретному вмешательству США за рубежом. Это просто попытка дать понять всем, кто тут является "законным голосом", и использовать оскорбления, чтобы подвергнуть остракизму голоса реализма и сдержанности".

Недоброжелатели в отношении Украины из числа консерваторов в полной мере учитывают широкий спектр внешних и внутренних проблем, которые трудно свести к единому набору идей. Писатель и политик Джей Ди Вэнс, только что одержавший победу на праймериз в ходе подготовки к выборам в Сенат от штата Огайо, стал одним из самых громких консервативных сторонников скептицизма в отношении Украины. "Использование американской мощи для выполнения грязной работы за Европу — довольно глупая идея, — сказал Вэнс на конференции в Вашингтоне в апреле. — У нас в Вашингтоне не так много не лишенных разума людей. Мне нужно, чтобы ты был одним из них". Месседж Вэнса находит отклик у части верных членов Республиканской партии, которые считают, что вашингтонские политики чрезмерно озабочены далеким внешним конфликтом в то время, когда они должны сосредоточить свое первоочередное внимание на многочисленных кризисах, охвативших жизнь американского народа. "Некоторые республиканцы понимают, что политика изменилась после Трампа, — сказал эксперт по внешней политике, знакомый с мышлением республиканцев в Конгрессе. — В своей основе масса республиканцев всегда была настроена очень реалистично, но республиканская „надстройка“ все еще увлечена интервенционистскими идеями. Сейчас к жизни возвращаются старые довоенные (существовавшие до Первой мировой войны) корни американского республиканства и антиинтервенционизма. И можно предположить, что возвращаются навсегда, особенно после катастрофических последних тридцати лет".

Харинг сказала, что поддерживает предложение Пола о назначении генерального инспектора для надзора за расходованием помощи Украине, сославшись на растущую обеспокоенность наблюдателей тем, что средства, направляющиеся в Киев, могут быть незаконно присвоены местными властями. Но среди некоторых консерваторов в Вашингтоне существует мнение, что предложение о назначении генерального инспектора и другие инициативы по установлению границ расходов на Украине не решают в достаточной мере глубинные долгосрочные проблемы внешней политики США. "Это просто добавило бы дополнительный уровень бюрократии", — сказал эксперт по внешней политике, отметив, что создание подразделений и специализированных комиссий в Госдепартаменте и Пентагоне со временем только подтолкнуло бы внешнюю политику США в более "интервенционистском" направлении.

Украинский конфликт стал точкой сплочения для растущего крыла консервативного движения, отстаивающего приверженность реализму и сдержанности. В широком смысле слова эту позицию можно определить как линию, согласно которой Вашингтон должен отказаться от идей "либерального глобального универсализма" в пользу внешней политики, основанной на реалистическом мышлении. "Реализм и сдержанность сейчас гораздо сильнее, чем в прошлый раз, когда в 90-х годах мы видели робкие ростки республиканской оппозиции американскому первенству в мире. Однако эти ростки не продержались после 11 сентября 2001 года. В рамках этой парадигмы циркулирует большое количество идей, а подходы к реализму стали более проработанными и организованными даже среди правых", — сказал Ругер.

Для этих депутатов и кандидатов от Республиканской партии значение реализма и сдержанности выходит далеко за рамки непосредственного конфликта, разворачивающегося на Украине. "Я думаю, что эта оппозиция связана не только с теми законодателями, которые надевают „зеленые“ повязки на глаза или волнуются об эскалации напряженности в отношениях с ядерной Россией, — сказал Ругер. — Речь идет также о растущем блоке республиканских политиков, которые открыто ставят под сомнение избитые клише нынешнего истеблишмента и переосмысливают внешнюю политику США в более широком смысле, имея в виду больший реализм. Конечно, в каком-то смысле речь идет и о конкретном случае с Украиной, о том, как мы попали в эту сложную ситуацию, и о том, насколько наша вовлеченность в нее соотносится с нашими интересами. Но в другом смысле речь идет о чем-то более широком и о том, как в него вписываются частные случаи".

Фракцию реализма и сдержанности в Республиканской партии лучше всего воспринимать не как конкретную партийную платформу, а как свободную коалицию, организованную вокруг общих взглядов на место Америки в меняющемся мировом порядке. "Хотя эта группа не во всем едина, особенно в отношении подъема Китая, у них другие предположения и взгляды на природу формирующегося мира и надлежащую роль Америки в нем, чем у многих, часто более старых, их коллег. — сказал Ругер. — Они уже не думают рефлекторно о наших союзниках как о „священных коровах“, как это делает Джо Байден и даже многие республиканцы. Они не мыслят так идеалистично и манихейски (Манихейский бред — психическое заболевание, часто проявляющееся в мании величия. — Прим. ИноСМИ.), как мы наблюдали у многих демократов и у многих республиканцев эпохи Буша. Они видят стоящие перед нами угрозы по-другому".

В этой связи у нас в голове вырисовываются наброски портрета молодого поколения консервативных политиков, которые не были непосредственно сформированы опытом холодной войны и, таким образом, не так, как старые члены партии привержены сохранению того, что Чарльз Краутхаммер назвал в 1990 "однополярным моментом". Под этим он имел в виду относительно короткий промежуток времени сразу после распада Советского Союза, когда США существовали на планете как неоспоримая и единственная мировая сверхдержава. Это зарождающееся движение рассматривает тот "однополярный момент" не как идеальную ситуацию, которую нужно сохранить и продлить навечно, а как период перехода к многополярному миру, который требует новых стратегических подходов и критического переосмысления некоторых ортодоксальных взглядов XX века. "Вы знаете, я думаю, что существует много, скажем так, унаследованных представлений о НАТО, и о том что она собой представляет, — сказал Хоули в февральском интервью Такеру Карлсону из Fox News. — Но вот в чем суть — мы должны сказать нашим союзникам по НАТО, что им нужно делать больше для своей собственной защиты, и Украина — прекрасный тому пример... Мы должны сосредоточиться на Китае и исходящей от него угрозе нашей безопасности. Соединенные Штаты не могут делать абсолютно все. Вот это и есть настоящее партнерство. Это именно то, что мы должны говорить своим союзникам".

Несмотря на продолжающееся снижение общественной поддержки продолжению военной помощи Киеву, скептикам в отношении Украины среди республиканцев еще предстоит вести тяжелую борьбу в этом направлении внутри своей партии. "Большая часть республиканского руководства по-прежнему остается приверженной уже неудавшемуся консенсусу вместе с лоббистами ВПК и сильно раздутым Пентагоном. У бюрократии есть своя кинетика, — сказал эксперт по внешней политике. — Способ победить интервенционистскую надстройку один — через урну для голосования. На выборах, разумеется, будет много сдерживающих факторов, но в стране должно произойти нечто большее, что приведет к сражению с лоббистами и бюрократией, настаивающими на интервенционистской внешней политике".

Представляется очевидным, что Украина спровоцировала войну и внутри Америки.