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В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску

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Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски.
Источник изображения: © Фото : North American Aerospace Defense Command

В настоящее время у России нет военных возможностей вернуть Аляску, проданную США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что Тихоокеанский флот России располагает всего четырьмя устаревающими большими десантными кораблями, которые в лучшем случае способны перевезти на полуостров одну бригаду из нескольких тысяч человек.

Журнал оценил, что даже в случае, если России удастся перебросить на Аляску шесть тысяч солдат, она столкнется с высокотехнологичной американской армией США.

«Совершенно новая 11-я воздушно-десантная дивизия армии США дислоцируется на Аляске, и, хотя она полностью не укомплектована, две имеющиеся в ее распоряжении боевые бригады обладают значительной ударной мощью и способностью быстро развертываться с помощью самолетов и вертолетов», — говорится в публикации.

В журнале напоминают, что в настоящее время на Аляске находятся 36 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и 54 самолета F-35 Lightning II, которые «легко превзошли бы российские истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, а затем потопили бы стареющий российский боевой флот».

В июле спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску».

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1 комментарий
№1
14.07.2022 18:53
Какая там Аляска если даже при косвенном участии США на Украине Россия не может подавить Украинское ПВО, использующее данные американской спутниковой и радиоэлектронной разведки и полностью контролировать воздушное пространство над Украиной.
А если бы во Львов и Одессу приехали Пэтриты , а с территории  Польши и Румынии действовало несколько авиаполков Ф-35?
Почему наши БЛА выходят из строя от воздействия наших же РЭБ ?
Как и чем их тестировали перед принятием на вооружение? Это халатность или диверсия?

Главное, что спецоперация вскрыла критические направления, где Россия почти ничего не может противопоставить НАТО, это космос и воздушное пространство, раз даже действия новейших Су-57 не приносят видимых результатов по выявлению уничтожению ПВО Украины.
Руководство страны и министерство обороны должны в кратчайшие сроки сделать соответствующие выводы и выработать комплекс мер по нейтрализации столь провального положения.
Хорошо не 41-й год и НАТО не стоит под Москвой как Вермахт.

В артиллерии также не все хорошо, с американскими станциями контрбаттарейной борьбы и баллистическими вычислителями артиллерия ВСУ стреляет заметно точнее и побеждаем её только благодаря значительному численному преимуществу стволов 1:10 и самоотверженности наших военных.
Танки имеют устаревшую ДЗ и не оборудованы КАЗ против ПТРК.
БМП-1/2 имеют "картонное" бронирование и не обеспечивают защиту экипажа и десанта от пуль 12,7, снарядов, мин, гранатометов и ПТРК.
Численность самих сухопутных войск должна быть 600-700 тыс. чел.
Многое указывает  на "показушный" характер программ перевооружения, особенно в сухопутных войсках несмотря на значительные финансовые вложения в оборонный комплекс не запущены в серию практически никакие новые типы вооружения для сухопутных войск: Т-14, Т-15, Коалиция, Бумеранг, Курганец, Гермес  не более чем опытные образцы для парадов на Красной площади и демонстрации на выставках.
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