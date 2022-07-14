Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором

Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA

Российские космонавты не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на модуле "Наука" на МКС, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такое решение он принял в ответ на отказ Европейского космического агентства от сотрудничества с Россией по программе ExoMars. Роскосмос участвовал в проекте с 2012 года, однако теперь планирует самостоятельно запустить исследовательскую миссию на Марс.

Российский экипаж на Международной космической станции больше не будет работать с манипулятором ERA.

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам [генеральный директор ЕКА Йозеф] Ашбахер со своим начальником [главой европейской дипломатии Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", - заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дистанционно управляемый космический робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA), созданный ЕКА для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС, был установлен на модуль «Наука» в мае 2021 года. Он был способен переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на ее поверхность без необходимости выхода космонавтов в открытый космос.

Решение Роскосмоса прекратить работу на ERA стало ответом на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) сотрудничать по миссии ExoMars.

Марс на двоих

Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством работал над автоматической межпланетной станцией ExoMars. С помощью нее ученые планировали найти доказательства существования жизни на планете.

Совет управляющих ЕКА 12 июля решил прекратить сотрудничество с Роскосмосом в этой сфере.

"Совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии ExoMars, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, - конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции - продолжают преобладать», - объяснил причину решения ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля.

Ранее агентство уже заявляло, что считает маловероятным запуск ExoMars из-за санкций, введенных в отношении РФ из-за военных действий на Украине.

"А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии?" - прокомментировал Рогозин решение ЕКА.

В пресс-службе Роскосмоса в свою очередь подчеркнули, что Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнеров из «дружественных стран».

"Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важным, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран», - заявили в госкорпорации.

Своя миссия

Еще в марте Рогозин заявил, что Россия самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс. По словам гендиректора Роскосмоса, работы будут развернуты в ближайшее время, а отправка произойдет на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

"Мы отвечаем перед нашей наукой, мы обязаны будем это повторить", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса при этом не уверен, что для миссии нужен марсоход.

"Сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией. Его будет достаточно для реализации миссии. Мы просто повторим, что уже сделали, а вот сделают ли они [европейцы] без нас - большие сомнения", - сообщил Рогозин.

По его мнению, Европейскому космическому агентству потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для ExoMars, который создали в НПО Лавочкина.

Возвращение "Казачка» из Италии

Станция для исследования Марса состоит из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин». Ее запуск должен был пройти с 20 сентября по 1 октября 2022 года. Посадка «Казачка» с «Розалинд Франклин» на Марс ожидалась к июню 2023 года.

Сейчас «Казачок» находится на территории предприятия Thales Alenia Space в Турине. Роскосмос ранее сообщал, что не может вернуть десантный модуль из Италии из-за отсутствия авиасообщения. Теперь для российской программы по исследованию Марса корпорации потребуется новая посадочная платформа.

«Повторить посадочный модуль «Казачок», который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, это наша работа», - заверил глава Роскосмоса.

Главное о программе исследований Марса

ExoMars - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса, состоящая из двух проектов - зонда ExoMars-TGO и марсохода "Розалинд Франклин". Основной целью проекта был поиск доказательств существования жизни на Марсе в прошлом и настоящем. Роскосмос договорился об участии в этом проекте в 2012 году.

Первый аппарат успешно прибыл на орбиту Марса в октябре 2016 года и исследовал свойства атмосферы планеты. Старт второй половины миссии ExoMars изначально планировался на 2018 год, однако позже запуск перенесли на 2020 год, а затем на 2022-й.

Алиса Андреева