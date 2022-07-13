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РИА Новости

В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-миллиметровыми минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины", - сказал Мизинцев.

Генерал призвал страны мирового сообщества, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.

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