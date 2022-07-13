Во время испытаний первой ступени Starship произошел взрыв.

Во время испытаний первой ступени сверхтяжелой ракеты Starship под ее блоком двигателей произошел взрыв. Ракета не разрушилась, но стартовая площадка, судя по всему, получила небольшие повреждения, поэтому испытания были остановлены.

Starship — это сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает уже несколько лет. Она будет двухступенчатой и полностью многоразовой: обе ступени смогут возвращаться на космодром или садиться на морскую платформу подобно первой ступени Falcon 9. В Starship будут использоваться метан-кислородные жидкостные ракетные двигатели Raptor 2. В первой ступени будет использоваться 33 таких двигателя, а во второй — шесть, из которых половина будет оптимизирована для работы в вакууме.

За прошедшие годы SpaceX заметно приблизилась к первому полету Starship и провела серию испытательных полетов прототипов второй ступени. Летом 2019 года уменьшенный прототип под названием Starhopper впервые взлетел на 20 метров, а спустя два года после череды частично успешных полетов прототип Starship впервые взлетел на 10 километров, приземлился и не взорвался после этого.

После этого атмосферные летные испытания прекратились и компания начала готовиться к первому полету на орбиту. Для этого она построила несколько полноценных прототипов ракеты и построила башню обслуживания, которая также будет ловить вторую ступень во время посадки, причем это может произойти уже во время первого орбитального полета, следует из недавнего обновления плана этого испытания, который SpaceX передала FCC.

Эта первая ступень Starship, известная как Booster 7, уже сталкивалась с проблемами во время испытаний весной, но в конце июня SpaceX возобновила их. Во время последнего этапа испытаний, происходивших в ночь с 11 на 12 июля, SpaceX симулировала подготовку к запуску, при которой раскручиваются турбонасосы в двигателе, но не происходит зажигания. Однако испытания закончились взрывом. На видео с испытаний можно увидеть, что из блока двигателей выходил газ, а затем выход газа многократно ускорился и произошел взрыв.

Повреждения можно было увидеть как во время взрыва, так и после, когда на стартовой площадке начался пожар, который позднее удалось потушить. После испытаний Илон Маск рассказал в твиттере, что взрыв произошел именно во время испытаний турбонасосов, и что в будущем компания не будет запускать агрегаты сразу всех 33 двигателей.

Помимо технических трудностей перед орбитальным запуском SpaceX необходимо решить и юридические. В частности, компания около года ожидала результаты экологической экспертизы своего космодрома в Техасе, и в середине июня получила ответ от регулятора. Он разрешил компании проводить орбитальные запуски, но только после того, как будут проведены несколько десятков действий, направленных на снижение влияния космодрома на окружающую среду.

Григорий Копиев