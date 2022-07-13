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В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В «Роскосмосе» заявили, что Россия может самостоятельно реализовать свою часть проекта ExoMars-2022 на национальном уровне или с привлечением партнеров из дружественных стран. Так представители российского космического агентства отреагировали на сообщение о разрыве сотрудничества с ЕКА по проекту исследования Марса. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022», — отметили в госкорпорации. В российском агентстве выразили сожаление, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важным, чем политические амбиции отдельных чиновников и стран.

Ранее генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер заявил, что Европейское космическое агентствополностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars-2022 из-за ситуации на Украине и связанных с этим санкций.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Марс
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