В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА

В «Роскосмосе» заявили, что Россия может самостоятельно реализовать свою часть проекта ExoMars-2022 на национальном уровне или с привлечением партнеров из дружественных стран. Так представители российского космического агентства отреагировали на сообщение о разрыве сотрудничества с ЕКА по проекту исследования Марса. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022», — отметили в госкорпорации. В российском агентстве выразили сожаление, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важным, чем политические амбиции отдельных чиновников и стран.

Ранее генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер заявил, что Европейское космическое агентствополностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars-2022 из-за ситуации на Украине и связанных с этим санкций.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.