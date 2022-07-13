Станет ли война на Украине фактором, способствующим распространению ядерного оружия?

Многие наблюдатели считают, что Украина совершила роковую ошибку, согласившись сдать свой ядерный арсенал (когда-то третий по величине в мире), пишет Project Syndicate. Автор статьи рассматривает аргументы "за" и "против" этой точки зрения и излагает свое мнение

Джозеф Най

Кембридж — После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала часть своего ядерного арсенала. Однако в Будапештском меморандуме 1994 года Украина согласилась вернуть это оружие России в обмен на "заверения" России, Великобритании и США о соблюдении ее суверенитета и границ. В 2014 году Россия нагло нарушила это обещание, аннексировав Крым, а своим полномасштабным вторжением на Украину 24 февраля полностью разорвала Меморандум. Многие наблюдатели пришли к выводу, что Украина совершила роковую ошибку, согласившись сдать свой ядерный арсенал (когда-то третий по величине в мире). Правы ли они?

В начале 1960-х годов Президент США Джон Ф. Кеннеди предсказал, что к следующему десятилетию ядерным оружием будут обладать не менее 25 государств. Но в 1968 году государства-члены Организации Объединенных Наций согласились присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, который ограничивал ядерное оружие пятью государствами, которые его уже имели (США, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай). Сегодня оно есть только у девяти государств — пяти упомянутых подписантов договора, плюс Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея — но есть и другие "пороговые государства" (страны, обладающие технологическим потенциалом для быстрого создания ядерного оружия), рассматривающие эту возможность.

Некоторые аналитики предполагают, что распространение может быть благом, потому что мир вооруженных ядерным оружием дикобразов будет более стабильным, чем мир ядерных волков и безоружных кроликов. По их мнению, Россия не осмелилась бы вторгнуться в Украину, вооруженную ядерным оружием. Более того, они задаются вопросом, почему одни государства должны иметь право на ядерное оружие, а другие — нет.

Другие выступают за ликвидацию всего ядерного оружия — цель, закрепленная в Договоре ООН о Запрещении ядерного оружия 2017 года, который вступил в силу в 2021 году. В настоящее время он подписан 86 государствами и 66 сторонами (хотя ни одно из девяти государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало).

Скептики такого подхода утверждают, что несмотря на то, что отказ от ядерного оружия может быть достойным долгосрочным устремлением, усилия, направленные на достижение этой цели, слишком быстро могут привести к нестабильности и повысить вероятность конфликта. По их мнению, настоящая этическая проблема заключается не в существовании ядерного оружия, а в вероятности его применения. Возможно, было бы лучше, если бы человечество не научилось управлять силой расщепленного атома в 1930-е годы; но эти знания нельзя отменить, поэтому лучше сосредоточиться на снижении рисков его использования в военных целях.

Предположим, что вы живете в районе, где постоянно происходят разрушительные кражи со взломом, грабежи и нападения. Однажды некоторые из ваших соседей решают оборудовать свои дома массивными взрывными устройствами и растяжками, а также вывесить предупреждающие знаки, чтобы отпугнуть злоумышленников. Проблема заключается в том, что, если эти устройства будут использованы, ваш дом также будет поврежден. Вместе с тем попытки демонтировать эту систему в краткосрочной перспективе также сопряжены со значительными рисками.

Как бы вы поступили? Вы можете попросить своих соседей использовать систему только для защиты от злоумышленников, а не для угрозы окружающим. Вы можете призвать их установить устройства, чтобы снизить опасность несчастных случаев и потребовать компенсацию за риск, которому они вас подвергают, распространив действие их предупреждающих знаков и на ваш дом. И вы могли бы убедить их предпринять шаги по демонтажу системы когда-нибудь в будущем, когда можно будет найти относительно безопасное средство.

По грубой аналогии, это те же самые условия, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, и именно поэтому российское вторжение на Украину так разрушительно. Россия не только нарушила свои прямые гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму; она также намекнула на ядерную эскалацию, чтобы удержать других от прихода на помощь Украине. Таким образом, она ослабляет табу на обращение с ядерным оружием как с обычным оружием ведения войны — соглашение, которое лауреат Нобелевской премии экономист Томас Шеллинг назвал самой важной глобальной нормой с 1945 года.

Но было бы ошибкой преувеличивать ущерб, который нанесли режиму нераспространения события на Украине. Во-первых, чрезмерно упрощают историю те, кто думает, что вторжение убедит другие государства, что они бы были в большей безопасности, если бы у них было ядерное оружие. Нельзя предполагать, что ничего бы не произошло, если бы Украина сохранила свое ядерное оружие советских времен.

В конце концов, такое оружие не поставляется "с полки" готовым к применению. Расщепляющийся материал в советских ракетах большой дальности, размещенных на Украине, должен был быть удален, переделан и перепрофилирован. Это не только потребовало бы времени и опыта, но могло бы ускорить вмешательство России. Когда государства приближаются к ядерному порогу, они попадают в "долину уязвимости", что может снизить их безопасность и усилить общую нестабильность. Даже в тех случаях, когда в том или ином регионе можно вообразить стабильное сдерживание, весьма рискованно пытаться добраться отсюда туда.

Некоторые теоретики утверждают, что точно так же, как ядерное оружие поощряло благоразумие среди великих держав, давая им "хрустальный шар", с помощью которого можно было предвидеть разрушения, которые последуют за ядерной войной, распространение ядерного оружия аналогичным образом обеспечило бы стабильность среди более мелких региональных соперников. Ядерные дикобразы будут вести себя как кролики, а не как волки.

Но не все регионы равны с точки зрения риска эскалации, и нельзя предположить, что все лидеры проявят мудрость и воспользуются своими хрустальными шарами. Регионы различаются по количеству гражданских войн и свергнутых правительств, гражданскому контролю над вооруженными силами, безопасностью связей и протоколами контроля над вооружениями. Если у новых распространителей возникнет более высокий риск применения ядерного оружия — пусть даже непреднамеренного — они и их соседи станут еще более незащищенными в "долине уязвимости".

В конечном счете, когда ядерное оружие распространяется, шансы на его непреднамеренное или случайное применение имеют тенденцию к увеличению, управление потенциальными ядерными кризисами усложняется, а установление контроля, который когда-нибудь может помочь снизить роль ядерного оружия в мировой политике, становится все более сложным. Одним словом, чем больше распространение предположительно оборонительного оружия, тем выше риски взорвать всю округу. Настоящий урок событий на Украине заключается в том, что мы должны укреплять существующий ДНЯО и воздерживаться от действий, которые его подрывают.