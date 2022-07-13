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Газета.ru

«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Контр-адмирал Свиридов рассказал, как будет работать новая гиперзвуковая ракета «Змеевик»

Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота. Она станет новой «убийцей авианосцев», сообщил источник ТАСС. «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоят особенности новой ракеты.

«Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь - авианосцев», - рассказал источник ТАСС.

Разработка «Змеевика» велась еще в советское время, ставка делалась на дальнобойность. Конкретной информации в части боевых возможностей системы «Змеевик» официально не опубликовано. Характеристики по весу, боевой части и прочим параметрам не разглашаются. Сообщается лишь, что это «береговой противокорабельный комплекс повышенной дальности».

«Комплекс «Змеевик», заявленный как противокорабельная ракета, представляется более масштабным оружием. Это именно система, которая поднимает в воздух комплект самостоятельных ракет, способных атаковать либо одну крупную цель, либо эскадру кораблей противника, нанося по ним точечные удары мгновенного подавления.

Есть основания предполагать, что его разгонный блок ракет поднимается на высоту более 20 километров, а потом атакует морские цели с гиперзвуковой скоростью. Перехватить их уже невозможно.

«Змеевик» таким образом способен из российского Приморья долететь в считанные минуты до Гавайев», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, контр-адмирал в отставке Алексей Свиридов.

Эксперт отметил, что многие части проекта до сих пор засекречены.

«Проект противокорабельного комплекса «Змеевик» разрабатывался в реутовском "НПО Машиностроения", который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Проект был засекречен. Даже само название не афишировалось, хотя в нем сходство с частью самогонного аппарата, известного в народе под названием «змеевик», было связано со способностью ракеты маневрировать на конечном этапе - лететь по «змейке», делающей ее неуязвимой для средств ПВО», - добавил контр-адмирал.

В свою очередь, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин считает, что «Змеевик» решает вопрос с оснащением надводных кораблей оружием, способным уничтожать авианосцы и целые авианосные группы.

«Противодействие авианосным группам противника у нас изначально возлагалось на ракеты подводных лодок. Дальность поражения ракет имела существенное значение, когда нужно было подойти на «прицельную дистанцию», которая составляла до тысячи километров. Из береговой зоны корабли потенциального противника могут обстреливаться с меньшей дистанции, даже при потенциале комплексов «Бал» и «Бастион». Они хороши в акваториях Черного и Балтийского морей, но на Тихом океане или на Севере требуются более дальнобойные системы, не дающие возможности приближения кораблей для нанесения ударов крылатыми ракетами. Отсюда и потребность в «Змеевике», - рассказал Дандыкин.

Источник «Газеты.Ru» в корпорации «Ростех» утверждает, что первоначально проект под условным названием «Змеевик» не рассматривался военными, как перспективное противокорабельное вооружение.

«ВМФ был тогда ориентирован на другие задачи. Основной упор был сделан на баллистические ракеты для подводных ракетоносцев «Синева» и «Булава». Потом пришла эра гиперзвука, который во многом поменял стратегию применения вооружений. Наша промышленность оказалась к этому готова - сработали прежние наработки. И они выстрелили.

Кстати, проект «Змеевика» стал основой для создания противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая уже поступила на вооружение российской армии и производится серийно.

Особенность «Змеевика» заключается еще в том, что помимо берегового применения, поднимать комплекс может и мощный ракетный носитель, который запускается с российских космодромов и доставляет его в любую точку для основного применения», - рассказал «Газете.Ru» источник в «Ростехе».


Виктор Сокирко

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7 комментариев
№1
13.07.2022 02:21
Цитата, q
Особенность «Змеевика» заключается еще в том, что помимо берегового применения, поднимать комплекс может и мощный ракетный носитель, который запускается с российских космодромов и доставляет его в любую точку для основного применения»

Конечно ТТХ "Змеевик" сейчас засекречены, если МБР Булава сможет нести вместо ядерного оснащения БМ "Змеевик",то новый ракетный комплекс помимо береговых противокорабельных комплексов  может войти  и в арсенал атомных подводных крейсеров стратегического назначения пр 955 Борей.
0
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№2
13.07.2022 02:34
Как противник отличит "Змеевик" от ядерной ракеты?
0
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№3
13.07.2022 04:54
Ядерной может быть и обычная ПКР. Да даже и ПТУР. Тот же "Корнет", с его 152 мм калибром, позволяет это сделать. Как их отличить от обычных..? До попадания в цель - никак. Отличить БР атакующих флот, от удара по наземным целям, можно по их траектории , определяющейся по окончании маршевого участка полёта.
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№4
13.07.2022 10:26
Цитата, forumow сообщ. №3
Ядерной может быть и обычная ПКР. Да даже и ПТУР. Тот же "Корнет", с его 152 мм калибром, позволяет это сделать.
Вес БЧ у " Корнета" 7 кг. Как в эти 7 кг. уместить ядерную бомбу?

Цитата, forumow сообщ. №3
Как их отличить от обычных..? До попадания в цель - никак. Отличить БР атакующих флот, от удара по наземным целям, можно по их траектории , определяющейся по окончании маршевого участка полёта.
А Гавайи не наземная цель?
0
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№5
13.07.2022 12:11
Цитата, Имран сообщ. №4
Как в эти 7 кг. уместить ядерную бомбу?
152 мм арт снаряды содержат ВВ сравнимой массы. А 152/155 мм снаряды с СБЧ точно существовали.

0
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№6
13.07.2022 15:58
Цитата, forumow сообщ. №5
152 мм арт снаряды содержат ВВ сравнимой массы. А 152/155 мм снаряды с СБЧ точно существовали.
3БВ3 весит 53, а не 43,56 килограмма. Значит, БЧ у него всё-таки тяжелее.
0
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№7
13.07.2022 18:40
Подозреваю, что носителем будет Сармат. Он же несет гиперзвуковые блоки которые идут по изменяемым траекториям. Также, можно предвидеть развитие темы Буревестника. Это вообще какая-то имба. Не ограниченный дальностью ракетный комплекс, который в нужное время выпускает гиперзвуковую ракету. Попробуйте отследить )))
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