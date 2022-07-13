Ростех создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработал концепт экипировки для спасателей с применением технологии дополненной реальности. Новинка представляет собой объединенные в систему интерактивные шлемы, способные получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления.

Система состоит из мобильного рабочего места, квадрокоптера и устройства оператора – шлема «Умные руки». Она может одновременно управлять командами численностью до 20 человек и не имеет ограничений по радиусу действия.

Мобильное рабочее место агрегирует всю информацию об окружающей обстановке и позволяет экипированным шлемами сотрудникам обмениваться аудио- и видеоинформацией, графическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией. Шлем «Умные руки» формирует для оператора видеоподсказки из встроенной базы данных и повышает безопасность работы, показывая потенциально опасные или неисправные элементы – разогретые до высоких температур поверхности, утечки электрического тока и т.д. Также встроенный тепловизор может быть использован для поиска людей под завалами.

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«В момент аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий любая техническая помощь людям, находящимся на передовой, борющимся за спасение и безопасность людей, очень востребована. Сегодня мы представляем решение, способное повысить уровень защиты спасателей, увеличить эффективность их действий, а также скорость коммуникации с ситуационным центром. Шлем «Умные руки» будет очень полезен во время аварийно-спасательных или монтажных работ, при ликвидации последствий ЧС, выявлении и устранении любого рода техногенных повреждений», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Взаимодействие внутри системы происходит по следующей схеме: изображение с работающего в зоне ЧС квадрокоптера проецируется на карту местности и выводится в таком виде на монитор оператора. Специалист отмечает ключевые зоны поиска и устранения неисправностей, после чего полученная информация передается в Ситуационный центр управления (СЦУ) для анализа и принятия решений. Команда оснащенных шлемами «Умные руки» специалистов действует «на земле» и оперативно реагирует на сигналы, поступающие из СЦУ.

«Автоматизация рабочего процесса в зонах повышенной опасности необходима для спасения жизни и здоровья работников. Любые манипуляции с использованием проекта СЦУ проводятся быстрее и точнее, команде легче координировать свои действия, поскольку люди видят задачу комплексно, а не фрагментами», – прокомментировал заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции АО «КРЭТ» Максим Моторин.