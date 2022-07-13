Су-27: пять фактов об истребителе

В этом году исполнилось 45 лет первому полету опытного образца истребителя Су-27. «Двадцать седьмой» по праву признан одним из главных символов отечественной авиации. Истребители, созданные на его базе, – в числе самых востребованных в мире. Только с 2000 года за рубеж было поставлено порядка 700 самолетов данного семейства.

Интересные факты о легендарном Су-27 – в нашем материале.

«Ради этого самолета стоило стать летчиком!»

Первый опытный образец самолета Су-27 (под названием Т-10-1) поднялся в воздух 20 мая 1977 года. За штурвалом – заслуженный летчик-испытатель Владимир Ильюшин, сын знаменитого авиаконструктора Сергея Ильюшина.

После успешного полета Владимир Сергеевич высоко оценил новую машину. Позже в одном из интервью он признается: «Когда я оторвал колеса этой машины от бетона, поднимая впервые ее в воздух, я понял: он может больше, этот самолет, чем может летчик. И для того, чтобы использовать все его прекрасные возможности, необходимо совершенствоваться самому, что это тот самолет, который можно ожидать всю жизнь. Ради этого самолета стоило стать летчиком!».

Владимир Ильюшин пророчил Су-27 «долгую и славную жизнь», и в этом «двадцать седьмой» не подвел: «И в дальнейшем все его модификации будут восхищать и удивлять всех, даже тех, кто должен их побаиваться».

Рекордсмен среди «сушек»

Всего на самолетах марки «Су» было установлено 70 рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Истребитель Су-27 – самый главный рекордсмен среди «сушек». На его долю приходится наибольшее число достижений – 51.

Еще в самом начале своей карьеры Су-27 осуществил сразу несколько рекордов скоростного подъема. В октябре 1986 года летчик-испытатель Виктор Пугачев на модификации П-42 установил мировой рекорд времени подъема на высоту 3000 метров – 25,4 секунды. Буквально через пару недель он достиг 6000 метров за 37 секунды, 9000 метров за 47 секунд, 12 000 метров за 58 секунды. В марте 1987 года летчик Николай Садовников поднял Су-27 на высоту 15 тыс. метров за 76 секунд.

Мастер высшего пилотажа

Некоторые известные фигуры высшего пилотажа были впервые исполнены на Су-27 и получили имена в честь наших пилотов. Все началось в 1989 на авиасалоне в Ле-Бурже, где Виктор Пугачев впервые показал в небе «динамическое торможение», которое впоследствии прозвали «Коброй Пугачева». Позже появилась «Чакра Фролова», впервые исполненная летчиком-испытателем Евгением Фроловым на Су-37 – продвинутой версии Су-27М.

Высший пилотаж по-русски – легендарные элементы, названные в честь наших летчиков

Самолеты Су-27 еще не раз удивляли зрителей авиасалонов мира – с 1991 года на них выступали летчики группы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».

Фото: Oleg V. Belyakov / wikimedia.org

Высокая маневренность, выполнение сложнейших фигур высшего пилотажа стали возможны благодаря электродистанционной системе управления (ЭДСУ). Су-27 стал первым отечественным истребителем, на борту которого появилась такая система.

Крылатый титан

При создании Су-27 не использовались композитные материалы, зато 30% планера и консолей изготовлены из титана.

Фото: Fedor Leukhin / wikimedia.org

Можно утверждать, что в любом отечественном самолете применяется титан. Его основным поставщиком для авиационно-космического комплекса страны на протяжении многих лет выступает корпорация ВСМПО-АВИСМА. В 1970-1980-е годы предприятие принимало активное участие практически в любом проекте авиакосмической отрасли. Именно тогда, совместно со специалистами Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС), Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), авиаконструкторами, были созданы изделия на основе титановых сплавов для планеров и шасси истребителя Су-27.

Новое семейство и китайский «родственник»

Проект Су-27 оказался настолько удачен, что его использовали для дальнейшего развития истребительной авиации России. На базе «двадцать седьмого» разработаны сверхманевренный Су-37, многоцелевой Су-30, а также многофункциональный истребитель Су-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34, которые по своим характеристикам вплотную подошли к самолетам пятого поколения.

Многофункциональный истребитель Су-35. Фото: Dmitry Terekhov / wikimedia.org

О пяти самых интересных преемниках Су-27 – в нашем материале

Су-27 был востребован во всем мире. С 1991 года производились экспортные модификации – Су-27СК и Су-27УБК, а с 1998 года в Китае начался лицензионный выпуск Су-27СК под обозначением F/J-11. Китайские специалисты самостоятельно занялись развитием базовой модели. Модифицированный J-11 на долгие годы стал одним из основных фронтовых истребителей ВВС Китая.

При этом китайцы продолжали приобретать у России более современные версии Су-27. Так, в 1999 году специально для Китая была разработан двухместный истребитель Су-30МКК. Данная модель, а также модификация J-11B, послужили основой для нового китайского истребителя J-16, который производится с 2012 года.