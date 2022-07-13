В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников. Участникам подразделений выделят по 100 тыс. рублей подъемных

ТЮМЕНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Спецподразделения из контрактников сформируют в Тюменской области. Участникам этих подразделений выделят по 100 тыс. рублей подъемных по решению губернатора Александра Моора, сообщили журналистам во вторник в информационном центре правительства региона.

"В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту: отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковая рота (снайперов) "Тайга", пушечный артиллерийский дивизион "Сибирь". Контрактники получат: денежное довольствие - от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) - 8 тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач - 300 тыс. рублей, другие выплаты и льготы. <...> Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет", - говорится в сообщении.

Участникам этих подразделений выделят по 100 тыс. рублей подъемных, решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор. "Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок", - сказал Моор.